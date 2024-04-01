GSO Başkanı Adnan Ünverdi: Seçim Sonuçlarından Sonra Öncelik Ekonomi Olmalı

Ekonomi

Gaziantep Sanayi Odası (GSO) Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Ünverdi, 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimlerinin demokratik bir olgunlukla geçtiğini belirterek, "Seçim sonuçlarının ülkemize, şehrimize ve aziz milletimize hayırlı olmasını diliyorum. Artık öncelikli gündemimiz olan ekonomiye odaklanmalıyız" ifadelerini kullandı.

Belediye başkanı, belediye meclis üyeliği ve muhtarlıkların belirlendiği seçim sonuçlarına göre görev alacak kent yöneticilerini tebrik eden Ünverdi, hayırlı hizmetlerde bulunmalarını diledi.

Ülkemizin içinden geçtiği ekonomik şartlara işaret eden ve önümüzde seçimlerin olmadığı 4 yıl gibi önemli bir zaman diliminin olduğunu dile getiren Ünverdi, "2023 yılında yapılan Cumhurbaşkanlığı ve 28. dönem milletvekilliği genel seçimlerinin ardından 31 Mart Mahalli İdareler seçimlerini de tamamlayan ülkemiz 4 yıllık bu süreci çok iyi değerlendirmelidir. Maalesef ekonomik olarak toplumun her kesimiyle ciddi bir türbülanstan geçiyoruz. Küresel sorunlar ve ülkemize özgü problemlerimizi göz önünde bulundurarak çözüme dayalı, her alanda hamle sağlayacak adımlar atılmalı ve yapısal reformları hayata geçirmeliyiz. Ekonomi yönetiminin uyguladığı orta vadeli program çerçevesinde mali disiplinden kopmadan düzlüğe çıkabiliriz. Tabi bu kolay bir süreç değil hepimiz için zorlukları var ancak bunu başardığımızda yüksek enflasyon, yüksek kur ve yüksek faiz gibi sorunlarımızın üstesinde gelebiliriz. Bu sayede en büyük beklentimiz olan istikrar, öngörülebilirlik ve güven ortamını tesisi noktasında mesafe kat edebiliriz. Depremi yaşamış, zorlukları ve sorumlulukları çok daha fazla olan sanayiciler olarak bizler de üretim, ihracat ve istihdamımızla bu sürece katkı vermeye devam edeceğiz" dedi.

"Cumhuriyetimizin ikinci yüz yılında yeni yüzyıl hedefleri doğrultusunda, yüksek motivasyonla kadın erkek, genç yaşlı, toplumun tüm kesimleriyle hızlı bir kalkınma ve büyüme rotasına girmek durumundayız" diyen Adnan Ünverdi, "Dünyanın yeni bir evreye geçtiği bir dönemde stratejik hamlelerle şehirlerimizi ve dolayısıyla ülkemizi teknoloji, bilim, eğitim, kültür gibi her alanda ileriye taşımalıyız. Hepimizin amacı ülkemize hizmet etmek ve daha müreffeh bir Türkiye'yi inşa etmek. Görüşümüz ne olursa olsun artık seçimler bitti ve el ele verip ülkemiz için birlikte çalışmaya devam etmeliyiz. Dünyada artık şehirler birbiriyle yarışıyor. Bu yönüyle Gaziantep uyum, birlik ve beraberliğiyle örnek olan rol model bir şehirdir. Bundan sonra da birlik ve beraberlik içerisinde öncü ve örnek olaya devam edeceğiz. Seçim sonuçlarına göre aziz milletimizin teveccühüne mazhar olmuş yöneticilerimizi tebrik ediyor, hayırlı hizmetlerde bulunmalarını temenni ediyorum" diye konuştu. - GAZİANTEP