GSO Heyeti New York\'ta Gıda Zirvesinde

Gaziantep Sanayi Odası (GSO) Gaziantep Gıda ve İnovasyon Kümesi New York'ta temaslarda bulundu.

GSO koordinasyonunda, Ticaret Bakanlığı'nın destekleriyle yürütülen Gaziantep Gıda ve İnovasyon Kümesi UR-GE Projesi kapsamında oluşturulan ABD Yurtdışı Pazarlama Heyeti, Amerika Birleşik Devletleri'nin (ABD) New York kentinde gerçekleştirilen program kapsamında temaslarını başarıyla tamamladı.

Gaziantep'ten 11 firmadan 15 firma temsilcisi ile 2 iş birliği kuruluşu temsilcisinden oluşan 17 kişilik heyet, gıda sektörünün dünyanın en prestijli organizasyonları arasında yer alan Summer Fancy Food Show 2026 Fuarı'nı ziyaret etti. Heyet, fuar süresince uluslararası gıda sektöründeki güncel gelişmeleri ve yenilikçi ürünleri yerinde inceleyerek sektör profesyonelleriyle bir araya geldi. Dünyanın farklı ülkelerinden üretici, ithalatçı, distribütör ve perakendecilerin katılım sağladığı fuarda gerçekleştirilen temaslar kapsamında, uluslararası iş birliklerinin geliştirilmesine yönelik önemli görüşmeler gerçekleştirildi.

Fuar programı kapsamında ayrıca, Summer Fancy Food Show 2026'da stantlı katılım sağlayan Gaziantep Sanayi Odası üyesi firmalar ziyaret edildi. Ziyaret esnasında Ticaret Ataşesi Osman Nuri Gökbulut ile fuar alanında bir görüşme gerçekleştirilerek, ABD pazarı, sektörel gelişmeler ve iş birliği fırsatları hakkında değerlendirmelerde bulunuldu.

Program kapsamında heyet, Türkiye Cumhuriyeti New York Başkonsolosu Muhittin Ahmet Yazal ile New York Türkevi'nde bir araya geldi. Gerçekleştirilen görüşmede Türkiye ile ABD arasındaki ticari ve ekonomik ilişkiler ile iki ülke arasındaki ticaret hacminin geliştirilmesine yönelik değerlendirmelerde bulunuldu.

Heyet ayrıca ASKON New York Şubesi'ni ziyaret ederek iki ülke arasındaki ticari ilişkilerin geliştirilmesine yönelik istişarelerde bulundu. Program kapsamında TASC (Turkish American National Steering Committee) ile TACCI (Turkish American Chamber of Commerce & Industry U.S.A.) tarafından düzenlenen Türkiye-ABD Ticaret ve İş Birliği Zirvesi'ne de katılım sağlandı. Zirvede Türk ve Amerikan iş dünyasının temsilcileriyle gerçekleştirilen görüşmelerde yeni iş birliği ve ihracat fırsatları ele alındı.

URGE nedir?

UR-GE Projesi, 5973 sayılı Karar çerçevesinde Ticaret Bakanlığı tarafından uygulanan "Uluslararası Rekabetçiliğin Geliştirilmesinin Desteklenmesi Hakkında Genelge" doğrultusunda iş birliği kuruluşlarının kümelenme ve proje odaklı ihracat faaliyetlerini desteklemektedir. Yüzde 75 oranında devlet desteği sağlanan proje kapsamında firmalara ihtiyaç analizi, eğitim, danışmanlık, yurt dışı pazarlama faaliyetleri, alım heyeti organizasyonları ve uluslararasılaşmaya yönelik birçok alanda destek sunulmaktadır. - GAZİANTEP