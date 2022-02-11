GTB akademi, dış ticarette müşteri bulma yöntemleri eğitimi düzenledi

GTB Akademi tarafından, "Dış Ticarette Müşteri Bulma Yöntemleri" eğitimi düzenlendi. Gıda sektöründe yer alan GTB üyesi firma temsilcilerine yönelik, Ticaret Bakanlığı tarafından desteklenen 2. UR-GE projesi kapsamında gerçekleştirilen eğitimde, Dış Ticaret Eğitmeni Recep Heptaş, katılımcılara ihracatta müşteri bulma konusunda yararlanılacak temel kaynaklar hakkında bilgiler verdi.

Gaziantep Ticaret Borsası'nın üyelerine yönelik düzenlediği sektörel eğitim faaliyetlerini tek çatı altında toplayan ve 2021 yılından bu yana çok sayıda eğitim projesine başarıyla tamamlayan GTB Akademi, hedef pazarlarda müşteri portföyünü geliştirmek isteyen işletmelere yönelik, "Dış Ticarette Müşteri Bulma Yöntemleri" eğitimi düzenledi.

Gıda Sektörü 2. UR-GE Projesi kapsamında yer alan firma temsilcilerinin katılımıyla GTB yeni hizmet binasında gerçekleştirilen eğitim programında, Dış Ticaret Eğitmeni Recep Heptaş, dış satım yapan firmaların uluslararası piyasalarda alıcı edinmek için izleyebilecekleri yol haritaları hakkında açıklamalarda bulundu.

Eğitim programının ana konusu oluşturan 'Dış Ticarette Müşteri Bulma Yöntemleri'ne geçmeden önce katılımcılara dış pazara girişin planlanması, hedef pazar mevzuat bilgi kaynakları ve pazarlama kaynaklarıyla ilgili hatırlatıcı ön bilgilendirmelerde bulunan Heptaş, 3 farklı bölüm halinde gerçekleştirilen eğitimde ayrıca kendi yaşadığı tecrübelerden de kesitler anlattı.

Yaklaşık 3 saat süren eğitimin ilk bölümünde katılımcılara, ürün bazında müşteri bulmak için ticari rehberler, konşimento verileri ile müşteri bulma, ticaret sicil kayıtları üzerinden alıcılara ulaşma ve ürün bazında ihalelere ulaşma hakkında detaylı bilgiler verildi.

Müşteri bulma yöntemlerinden farklı metotların uygulamalı olarak anlatıldığı son 2 bölümünde ise katılımcılara, elektronik pazaryerleri, fuar ve katılımcı listelerine ulaşma, firmaların varlığı ve finansal verisi hakkında bilgi sağlayan kaynaklarla ilgili bilgi paylaşımı yapıldı.

Eğitimin sonunda ise katılımcılara, İngilizce firma tanıtım yazısı taslağının hazırlanması, B2B kaynakları ve satın alma talep kaynakları ile ilgili bilgiler verildi. - GAZİANTEP