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GTB Başkanı Akıncı: "2022 yılından umutluyuz" - Son Dakika

GTB Başkanı Akıncı: "2022 yılından umutluyuz"

31.12.2021 23:59
GTB Başkanı Akıncı: "2022 yılından umutluyuz"

Gaziantep Ticaret Borsası (GTB) Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Akıncı, 2022 yılına taze umutlar ve yeni hedeflerle girdiklerini belirterek, "Önümüzde yeni bir dönem var ve bu dönemde yeni başarı hikayeleri yazmak için küresel fırsatları çok iyi değerlendirmemiz gerekiyor" dedi.

Gaziantep Ticaret Borsası (GTB) Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Akıncı, 2022 yılına taze umutlar ve yeni hedeflerle girdiklerini belirterek, "Önümüzde yeni bir dönem var ve bu dönemde yeni başarı hikayeleri yazmak için küresel fırsatları çok iyi değerlendirmemiz gerekiyor" dedi.

GTB Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Akıncı, 2021 yılı içerisinde yaşanan ekonomik gelişmeler ve iş dünyasının 2022 yılı beklentilerine yönelik değerlendirmelerde bulundu.

"2022 salgının son bulduğu yıl olur"

2021 yılının dünya genelinde ekonominin daraldığı, COVİD-19'a bağlı sağlık sorunlarının devam ettiği zor bir yıl olarak geride kaldığını kaydeden Akıncı, yaptığı açıklamada, "2021 yılında tüm ülkeler son derece kritik virajlardan geçti. Pandeminin olumsuz etkilerini sürdürdüğü bu sene içerisinde küresel ekonomide yaşanan daralmalar, yüksek enflasyon ve enerji fiyatlarındaki artışlar dünya devletlerinin genel sorunu olarak karşımıza çıktı. Bunların yanı sıra geçte olsa iklim krizinin etkilerinin masaya yatırıldığı bir dönemi de hep birlikte yaşadık. Bu konuda uluslararası kamuoyunun somut adımlar atması, ortak imzalarla bu kararlılığı ortaya koyması gelecek nesillerimiz adına son derece ümit verici bir gelişme oldu. 2022 yılının öncelikle salgın girdabının son bulduğu ve tarihe karıştığı bir yıl olmasını temenni ediyorum" ifadelerini kullandı.

"Çeşitli sorunlarla karşı karşıya kaldık"

Türkiye'nin bu yıl içerisinde kur, faiz ve enflasyon sarmalından kaynaklı çeşitli sorunlarla karşı karşıya kaldığını söyleyen Akıncı, " İhracat, üretim ve istihdam odaklı yeni ekonomi modelinin uygulanmaya konulması ile birlikte dövizdeki dalgalanma ile piyasalardaki yüksek ateşte düştü. Güçlü büyüme hedeflerimizi sürdürülebilir kılabilmemiz için öncelikle kredi faizlerinde ve enflasyonda düşüşü, döviz kurlarında ise istikrarı sağlamamız gerekiyor. Bunları tam olarak sağlamamız halinde yatırım artışlarının eski performansına geri döneceğine, istihdamda sergilediğimiz başarılı performansında çok daha üzerine çıkacağımıza inanıyoruz" dedi.

"Önümüzde çok iyi değerlendirmemiz gereken bir dönem var"

Mevcut konjonktürde ülkelerin genel ekonomik yapısına göre sıkıntılar ve krizler yaşandığını sözlerine ekleyen Akıncı, "Belli dönemlerde yaşanan bu krizler aynı zamanda yeni fırsat kapılarını da beraberinde aralamakta. Önümüzde çok iyi değerlendirmemiz gereken bir dönem var. Pandemi kaynaklı tedarik zincirlerinde yaşanan kırılmalar, ABD, AB ve Çin arasındaki küresel güç ve pazar mücadeleleri ülkemiz için önemli fırsatlar sunmakta. Bu bağlamda yatırıma, üretime ve ihracata eskisinden çok daha güçlü bir şekilde dört elle sarılmamız gerekiyor. Üretirken katma değeri yüksek ürünlere yönelmemiz ise bu işin birinci kuralı. Tarımsal gücümüzden, sanayi üretimimize kadar her alanda bu noktaya hassasiyetle yoğunlaşmamız gerekiyor. Çünkü dünya artık çok fazla üretenlerin değil, pazarın taleplerini karşılayan akılcı üretenlerin dünyası olma yolunda emin adımlarla ilerliyor" ifadelerini kullandı. - GAZİANTEP

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Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi GTB Başkanı Akıncı: '2022 yılından umutluyuz' - Son Dakika Ekonomi


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