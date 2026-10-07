GTB Başkanı Akıncı, Dünya Pamuk Günü'nde yıllık 1,5 milyon ton tüketime dikkat çekti

Gaziantep Ticaret Borsası (GTB) Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Akıncı, pamuğun tarımdan sanayiye, ihracattan istihdama uzanan geniş değer zinciriyle Türkiye ekonomisi açısından stratejik öneme sahip olduğunu bildirdi.

Akıncı, 7 Ekim Dünya Pamuk Günü dolayısıyla yaptığı yazılı açıklamada, Türkiye'nin pamuk üretimindeki bilgi birikimi ve yüksek verimliliğinin güçlü tekstil ve hazır giyim sanayisiyle önemli bir ekonomik değer oluşturduğunu belirtti.

Pamuğun birçok sektörün üretim zincirine katkı sağladığını aktaran Akıncı, "Pamuk, tarlada başlayan ekonomik yolculuğunu tekstil ve hazır giyim başta olmak üzere birçok farklı sektörde sürdüren son derece kıymetli bir ürün. Bu nedenle pamuk üretimini yalnızca tarımsal üretim açısından değil, sanayimizin ham madde ihtiyacı ve dış ticaretimiz açısından da ele almamız gerekiyor." ifadelerini kullandı.

Türkiye'nin yıllık pamuk tüketiminin yaklaşık 1,5 milyon ton seviyesinde olduğuna işaret eden Akıncı, yerli üretimin artırılmasının üreticiden sanayiciye kadar tüm değer zincirine katkı sağlayacağını vurguladı.

Akıncı, üreticiler başta olmak üzere pamuğun tarladan sanayiye ve ticarete uzanan yolculuğunda emeği bulunanların 7 Ekim Dünya Pamuk Günü'nü kutladı.