GTO'dan Yeşil Dönüşüm Toplantısı - Son Dakika
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Ekonomi

GTO'dan Yeşil Dönüşüm Toplantısı

GTO\'dan Yeşil Dönüşüm Toplantısı

Gaziantep Ticaret Odası, yeşil dönüşüme yönelik bilgilendirme toplantısı düzenledi.

18.10.2024 15:47
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Gaziantep Ticaret Odası (GTO) "Avrupa İşletmeler Ağı" projesi kapsamında işletmeleri yeşil dönüşüme teşvik etmek amacıyla bilgilendirme toplantısı düzenlendi.

Gaziantep Ticaret Odası'ndan yapılan açıklamaya göre, bölgedeki işletmelerin ikiz dönüşüm, karbon nötr ve sürdürülebilirlik hedeflerini desteklemek amacıyla, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı iş birliğinde, "İş Dünyasının Kaçınılmazı Yeşil Dönüşüm, Sürdürülebilirlik ve Dijitalleşme" konulu toplantı yapıldı.

GTO'nun "Avrupa İşletmeler Ağı" projesi kapsamında yapılan etkinlikte, işletmelerin geleceğini yakından ilgilendiren sürdürülebilirlik, karbon sertifikası ve karbon borsası ile bakanlıkça yürütülen dijital dönüşüm destek programı ve yeşil dönüşüm destek programlarıyla ilgili süreçler konuşuldu.

Açıklamada görüşlerine yer verilen GTO Yönetim Kurulu Başkanı Tuncay Yıldırım, en büyük hedeflerinden birinin, üyelerini sadece bugünün değil, yarının dünyasına hazırlamak olduğunu belirterek, iş dünyası için yeşil dönüşüm, sürdürülebilirlik ve dijitalleşme süreçlerine entegrasyonla bu hedefin gerçekleşeceğini söyledi.

Bu dönüşümün uzun vadede hem işletmeleri hem de ekonomiyi güçlendireceğini söyleyen Yıldırım, şunları kaydetti:

"Şüphesiz ki dijitalleşme bu süreçte iş dünyamıza hız ve verimlilik kazandıracak. GTO olarak, üyelerimizin dijital dönüşüm fırsatlarını en iyi şekilde değerlendirmelerini sağlamak için çalışıyoruz. Aynı zamanda Oda olarak da bu dönüşüm sürecine adapte oluyor, bu dönüşümün kurum kültürümüz olması gerektiğini de iyi biliyoruz. Hedefimiz, karbon ayak izi en düşük oda olmak ve hizmetlerimizi dijitalleştirmektir."

Program, sürdürülebilirlik ve dönüşümle ilgili belirlenen konu başlıklarında yapılan bilgilendirmeler sonrası yapılan soru cevap ile birlikte sona erdi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Ekonomi GTO'dan Yeşil Dönüşüm Toplantısı - Son Dakika

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