GTSO seçiminin galibi 27 meclis üyeliğinin 19'unu kazanan Hasan Hamaloğlu oldu - Son Dakika
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GTSO seçiminin galibi 27 meclis üyeliğinin 19'unu kazanan Hasan Hamaloğlu oldu

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GTSO seçiminin galibi 27 meclis üyeliğinin 19\'unu kazanan Hasan Hamaloğlu oldu
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GTSO seçimlerinde beyaz listeyle yarışan Hasan Hamaloğlu, 27 meclis üyeliğinin 19'unu kazanarak seçimden galip çıktı. Yoğun katılımın olduğu seçimde destekçilere teşekkür eden Hamaloğlu, “Daha büyük işler yapacağız” ifadesini kullandı.

Gemlik Ticaret ve Sanayi Odası seçimlerinde beyaz liste ile yarışan Hasan Hamaloğlu, 27 meclis üyeliğinin 19'unu kazanarak seçimin galibi oldu. Hamaloğlu, "Daha büyük işler yapacağız" dedi.

Gemlik Ticaret ve Sanayi Odası'nın (GTSO) yeni dönemde görev yapacak meclis üyelerini belirlemek için üyeler sandık başına gitti. Cumartesi günü saat 10.00'da başlayan seçimlerde, 11 komitede toplam 27 meclis üyesi belirlendi. Seçimlere, önceki yıllara kıyasla yoğun katılım olduğu gözlendi. Beyaz liste ile seçime giren Hasan Hamaloğlu, 27 meclis üyeliğinin 19'unu kazanarak rakiplerine üstünlük sağladı.

Seçimin ardından açıklamada bulunan Hamaloğlu, kendisine destek veren üyelere teşekkür ederek, "Daha büyük işler yapacağız" dedi.

Komitelerde görev alacak isimler de belirlendi

Seçim sonuçlarına göre komitelerde görev alacak isimler de belli oldu. 1. Komitede Erkan Kavlak ve İbrahim Demir, 2. Komitede Ergin Erenoğlu, Mehmet Ali Kaya, Halil Aydı, 3. Komitede Nihat Balkan, Fatih Becerikli, Hakan Canyol, 4. Komitede Ali Titiz, Alparslan Eker, Hacı Örnek, 5. Komitede Gökhan Yıldırım, Ahmet Tezcan Peker, 6. Komitede Şefik Yılmaz, Gürcan Kenar, 7. Komitede Fatih Ayvaz, Polat Akcan, Doğukan Paşalıoğlu, 8. Komitede Ercüment Türker, Alper Buluk, 9. Komitede Nurettin Hocaoğlu, Özcan Danış, 10. Komitede Mustafa Onsekiz, İbrahim Aşan, 11. Komitede Hasan Hamaloğlu, İlknur Kayabaş, Onur Sarıca görev yapacak.

Kaynak: İHA
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