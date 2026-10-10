Azerbaycan'da başörtüsü tartışması büyüyor! Aliyev'in görüntüleriyle mesaj verildi - Son Dakika
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Azerbaycan'da başörtüsü tartışması büyüyor! Aliyev'in görüntüleriyle mesaj verildi

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Azerbaycan'da başörtülü öğrencilerin devlet okullarına alınmaması tartışma yarattı. Öğrenci ve öğretmenlerin kıyafetlerine ilişkin laiklik ilkesini esas alan düzenlemeler gündemdeki yerini korurken Azerbaycan Devlet Televizyonu üzerinden dikkat çeken bir yayın yapıldı. Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in Kur'an-ı Kerim'i öptüğü görüntülerin eşliğinde, Azerbaycan'ın Müslüman ancak laik bir devlet olduğu vurgulandı.

Azerbaycan'da devlet okullarında uygulanan kılık ve kıyafet standartları, öğrenci görüntülerinin sosyal medyada yayılması ve yönetmelik değişikliklerinin ardından kamuoyunun ana gündem maddelerinden biri haline geldi. Celilabad bölgesindeki bir okulda başörtülü öğrencilerin içeri alınmadığına dair görüntülerin tartışma yaratması üzerine Azerbaycan Devlet Televizyonu sürece dair resmi söylemi yansıtan bir açıklama yayınladı.

BAKANLAR KURULU'NDAN LAİKLİK İLKESİ VURGUSU

Azerbaycan Bakanlar Kurulu tarafından 21 Eylül 2026 tarihinde kabul edilen düzenlemeyle, devlet eğitim kurumlarındaki okul formalarının standartları yeniden belirlendi. Düzenlemede "başörtüsü" ifadesi doğrudan kullanılmasa da okul forması bütünlüğünü bozan ve "eğitimin laiklik ilkesine uygun olmayan" kılık-kıyafet unsurlarının kullanımının yasaklandığı bildirildi. Kurala uyum denetimi yetkisi ise okulların Pedagoji Şuralarına devredildi.

Azerbaycan'da başörtüsü tartışması büyüyor! Aliyev'in görüntüleriyle mesaj verildi

DÜZENLEME ÖĞRETMENLERİ DE KAPSAYACAK ŞEKİLDE GENİŞLETİLDİ

Öğrencilerle başlayan tartışmalar sürerken, Bakanlar Kurulu 325 sayılı yeni bir kararı daha onaylayarak kılık-kıyafet standartlarını eğitimciler için de geçerli kıldı. Kararda yer alan "Eğitimcilerin kıyafet unsurları eğitimin laiklik ilkesine uygun olmalıdır" ifadesiyle, kısıtlama çerçevesinin öğretmen kadrosuna da teşmil edildiği görüldü.

DEVLET TELEVİZYONU: AZERBAYCAN MÜSLÜMAN VE LAİK BİR DEVLETTİR

Sosyal medyada büyüyen eleştirilere yanıt Azerbaycan Devlet Televizyonu (AzTV) ekranlarından geldi. Yayınlanan değerlendirmede, "Azerbaycan Müslüman ancak laik bir devlettir" ifadelerine yer verilirken; laiklik ilkesinin uygulanmasının Dini değerlere bir karşıtlık taşımadığı vurgulandı ve "Hiç kimse bizi İslami değerlere önem vermemekle suçlayamaz" mesajı paylaşıldı.

Azerbaycan'da başörtüsü tartışması büyüyor! Aliyev'in görüntüleriyle mesaj verildi
Başörtüsü tartışmaları sürerken Azerbaycan devlet televizyonu ateşe benzin döktüBaşörtüsü tartışmaları sürerken Azerbaycan devlet televizyonu ateşe benzin döktü
İlham AliyevAzerbaycanGüncelGündemSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (22)

  • Akif Çağran Akif Çağran:
    Laiklik =dinsizlik 18 6 Yanıtla
    murat özdemir murat özdemir:
    Kafirin tohumu atakan, sktir git azerbaycana... 1 0
  • Akif Çağran Akif Çağran:
    Hem laik hem nasıl Müslüman olunur. 12 6 Yanıtla
    Mehmet Güney Mehmet Güney:
    olunmaz olur diyende mazeretsiz cahillerdir. 2 0
    Atakan Mercan Atakan Mercan:
    Din ile devleti ayırırsan laik olursun olamazsan ait olduğun yere gidersin 0 1
    Mehmet Güney Mehmet Güney:
    hamit madem öyle neden şuan başörtüsüne müdahle ediliyor, bıraksın din işleri dinle ilgilensin neden aliyev ailesi her halta karar veriyor ozaman. boş konuşuyorsun,senin türkiyedeki fikir babaların aynısını yıllarca yaptı .siz susarsanız bu toplum güzelleşecek nolur susun 0 0
    Mehmet Güney Mehmet Güney:
    atakan mercan , burası ALLAH ın arzı,bir damlatan yaratan o, rızkı veren o, siz kim oluyorsuz. hadi defol şimdi çöplüğüne 0 0
    Hamit Gündoğdu Hamit Gündoğdu:
    Sen temiz bir Müslüman isen laikliğin dinsizlik olmadığını ve dini engellemediğini sadece din ve devlet işlerinin ayrı uygulamaya tabi olduğunu belirten bir yönetim şeklidir...olması gerekende budur.. 0 0
  • Zübeyr Doğan Zübeyr Doğan:
    Aynı tiyatro , ülkemizde de yıllarca oynandı. Bazı arap müslüman ülkelerde de hala oynanıyor. Laiklik sopasi ile müslümanların inancına saldırılıyor.Din ve vicdan özgürlügu çiğneniyor. İsrail ile dostane ilişkide olan tüm ülkeler sahte demokrasi, Yobaz Laik tiyatrosunu sürekli oynuyor malesef. 12 3 Yanıtla
  • Bakış Açısı Bakış Açısı:
    Ermeni aliyev 9 4 Yanıtla
  • Revolver Revolver:
    Geleceğin vurguncuları faaliyete başlamışlar.. Bizdekiler de böyle başlamışlardı.. 5 3 Yanıtla
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SON DAKİKA: Azerbaycan'da başörtüsü tartışması büyüyor! Aliyev'in görüntüleriyle mesaj verildi - Son Dakika
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