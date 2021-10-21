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Gübre fiyatları 1 yıl içerisinde yüzde 200'ün üzerinde zamlandı - Son Dakika

Gübre fiyatları 1 yıl içerisinde yüzde 200'ün üzerinde zamlandı

21.10.2021 09:51
Gübre fiyatları 1 yıl içerisinde yüzde 200'ün üzerinde zamlandı

Yüreğir Ziraat Odası Başkanı Mehmet Akın Doğan, tarımsal üretimde en önemli girdileri arasında gösterilen gübrenin son bir yılda yüzde 200'ün üzerinde zamlandığını söyledi.

Doğan, yaptığı açıklamada, gübreye, mazota, ilaca, elektriğe yani çiftçinin girdi maliyetlerinde yüksek oranda artış olduğunu, en yüksek yıllık artışın gübrede yaşandığını söyledi. Adana'da şu anda buğday ekim zamanı olduğunu belirten Doğan, "Buğday, soğan, sebze ekimine başlayan çiftçilerimizin bu ürünlerde daban gübresi kullanması gerekiyor. Gübre fiyatları, üretimde en önemli kalem, bu yıl fiyatlardaki yüksek artış sebebiyle, çiftçi gübre kullanımını azaltmak zorunda kalacak, bu sebeple yeterli ve kaliteli ürün elde edemeyen çiftçi zarar edecek, bu da ülke ekonomisine zarar verecektir" dedi.

"EN FAZLA ARTIŞ AZOTLU GÜBREDE"

Tarımsal girdilerde en çok artışın dünyada yaşanan doğalgaz krizi sebebiyle, ham maddesi doğalgaz olan azotlu gübrede görüldüğünü ifade eden Doğan, "Azotlu gübrede yaklaşık yüzde 300'e yakın artış oldu. Gübre üretiminde kullanılan hammaddelerin Türkiye'de üretilmemesi sebebiyle ithal ediliyor. Döviz kuruna bağlı olarak da zamlanan gübre, üreticileri zor durumda bırakıyor. Pandemi sürecinde önemi daha da ön plana çıkan tarım sektöründe, sürdürülebilir üretimin de önemine değinen Yüreğir Ziraat Odası Başkanı Mehmet Akın Doğan, Tarım Bakanlığımızın, gübrede en az yüzde 50 teşvik ve destek vererek, çiftçilerimizin üretimini sürdürmesine yardımcı olmalıdır" diye konuştu.

Gübre fiyatları 1 yıl içerisinde yüzde 200'ün üzerinde zamlandı

Ziraat Odası, Mehmet Akın, Buğday, Adana, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Gübre fiyatları 1 yıl içerisinde yüzde 200'ün üzerinde zamlandı - Son Dakika Ekonomi


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