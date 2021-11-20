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Mısır yerine yer fıstığı ekerek hem sudan hem gübreden tasarruf sağlanacak - Son Dakika

Mısır yerine yer fıstığı ekerek hem sudan hem gübreden tasarruf sağlanacak

20.11.2021 09:52
Mısır yerine yer fıstığı ekerek hem sudan hem gübreden tasarruf sağlanacak

Mısır yerine yer fıstığı ekerek hem sudan hem gübreden tasarruf sağlanacak -Gübreden ve sudan tasarruf için mısır yerine yer fıstığı Mardin Artuklu Üniversitesi Kızıltepe Meslek Yüksek Okulu'nda Haziran ayında mısır yerine demo arazide ekimi yapılan su ve gübre tüketimi az olan, toprağı...

Mısır yerine yer fıstığı ekerek hem sudan hem gübreden tasarruf sağlanacak

-Gübreden ve sudan tasarruf için mısır yerine yer fıstığı

MARDİN - Mardin Artuklu Üniversitesi Kızıltepe Meslek Yüksek Okulu'nda Haziran ayında mısır yerine demo arazide ekimi yapılan su ve gübre tüketimi az olan, toprağı ekonomik anlamda besleyen yer fıstığının hasadı yapıldı.

MAÜ Kızıltepe Meslek Yüksekokulu Müdürü tarımsal üretim uzmanı Doç. Dr. Yusuf Doğan, öğrencileriyle birlikte ikinci ürün olarak üretilen mısıra göre daha az su tüketen ve az gübreye ihtiyaç duyan yer fıstığı ekti. Yüksek Lisan çalışması kapsamında demo arazide 10 çeşit yer fıstığı ekimi çalışmasını Haziran ayında başlatan Doğan ve öğrencileri, şimdi de yer fıstığı hasadını yaparak incelemelerini çiftçilere aktaracak.

"Bölge şartlarına uygun olan yer fıstığı çeşidi tespit edilecek"

Başlatılan çalışma hakkında konuşan Doç. Dr. Yusuf Doğan, mısıra alternatif olarak su tüketimi daha az olan, toprağı daha az yoran ve ekonomik anlamda toprağa azot bağlayan baklagil bitki olma hesabıyla yer fıstığı ektiklerini söyledi. Doç. Dr. Doğan, "Amacımız burada hem su tüketimini azaltmak ve mevcut olarak bölgede mono kültürel tarım yapıldığı için toprağın iyileştirilmesi için yer fıstığı ektik. Bunu yüksek lisans çalışması olarak yaptık. Farklı 10 tane çeşidimiz var. Bunlar arasında bölge şartlarında adapte olma yeteneğine sahip olan çeşidi tespit ederek çiftçilerimize ikinci ürün olarak ekimini tavsiye etmek amacıyla çalışma yaptık" dedi.

"Yer fıstığında 5 kat gübre tasarrufu"

Mısır ile yer fıstığı karşılaştırması yapan Doç. Dr. Doğan, mısır bir tahıl bitkisi olduğu için ona az otobur yani gübreye karşı olumlu tepki veren bir bitki dediklerini ifade etti. Doç. Dr. Doğan, "Mısırda yetiştirme sezonunda ikinci ürün olarak Mardin şartları için söylüyorum, ortalama 90 ile 100 kilo bir gübreleme söz konusu. Yer fıstığına baktığımız zaman ortalama 18-20 kilo gübre vermiş olduğumuz gübre miktarıdır. Buna bakacak olursak 5 katına yakın bir fark var. Yer fıstığı baklagil olduğu için kendi azotunu üretiyor. Kendinden sonra gelen bitkinin azot ihtiyacını karşılaması açısından oldukça önemli bir bitkidir. Yine baklagil olduğu için kendinden sonra gelen bitkiye organik madde C ve azotça zengin bir toprak veriyor. Sulama bakımından ise mısırda bir dekarda ortalama bir sulama 10 saat sürerken biz, burada kendi çalışmalarımızla 3 veya 4 saat sulama yaptık. Mısırda ortalama 7-8 sulama yapılırken, ikinci ürün olarak yer fıstığında ortalama 5 sulama yapılır. Suyun ekonomik anlamda kullanılması, gübrenin ekonomik anlamda kullanılması ve kendinden sonra gelen bitkiye daha organik maddece zengin bir toprak bırakması açısından yer fıstığını tercih ettik. Bunu çiftçilerimize de bu şekilde önereceğiz" şeklinde konuştu.

Üniversite yönetimi, önümüzdeki günlerde yer fıstığının bölgedeki verimi ile ilgili derledikleri verileri paylaşacaklarını belirti.

Kızıltepe, Haziran, Mardin, Mısır, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Mısır yerine yer fıstığı ekerek hem sudan hem gübreden tasarruf sağlanacak - Son Dakika Ekonomi


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