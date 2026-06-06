YEDAŞ\'tan Gülyalı\'nın enerji altyapısına 388 milyon TL\'lik yatırım

Ordu'nun elektrik altyapısını yöneten Yeşilırmak Elektrik Dağıtım A.Ş. (YEDAŞ), 2026-2030 yıllarını kapsayan dönemde Ordu'nun Gülyalı ilçesine 388 milyon TL yatırım yapmayı planlıyor. Gülyalı Belediyesi'nde gerçekleştirilen basın toplantısında ilçenin enerji altyapısına yönelik yatırım planları kamuoyuyla paylaşıldı.

Ordu'nun enerji altyapısına 2026-2030 döneminde 15 milyar TL yatırım yapmayı planlayan YEDAŞ, Gülyalı'da hayata geçirilecek çalışmaları basın toplantısında kamuoyuyla paylaştı. Gülyalı Belediye Başkanı Medet Sipahi ile YEDAŞ Ordu Bölge Müdürü Mustafa Öztürk'ün katıldığı toplantıda, ilçenin mevcut enerji altyapısı ve gelecek döneme ilişkin yatırım hedefleri ele alındı. Toplantıda konuşan Mustafa Öztürk, Gülyalı'nın gelişim potansiyeline dikkat çekerek, "İlçemizin büyüyen enerji talebini karşılayacak yatırımları planlarken, gelecekte ortaya çıkabilecek ihtiyaçları da göz önünde bulunduruyoruz. Amacımız daha güçlü, daha modern ve daha dayanıklı bir enerji altyapısı oluşturmak" ifadelerini kullandı.

Yatırım bütçesi üç katın üzerine çıkıyor

Gülyalı'da bugün itibarıyla 10 bin 238 kullanıcıya hizmet sunduklarını belirten Öztürk, ilçede 100 trafo ve 1.077 kilometrelik enerji hattının bulunduğunu söyledi. Son yıllarda gerçekleştirilen bakım, yenileme ve teknoloji yatırımlarının hizmet kalitesine doğrudan katkı sağladığını ifade eden Öztürk, enerji altyapısının her geçen yıl daha güçlü hale geldiğini vurguladı.

Son 5 yılda Gülyalı'da abone başına ortalama kesinti süresini ifade eden SAIDI değerinde yüzde 47, abone başına ortalama kesinti sayısını gösteren SAIFI değerinde ise yüzde 65 oranında iyileşme sağlandığını belirten Öztürk, "2021-2025 döneminde ilçemizde 107 milyon TL yatırım ve bakım çalışması gerçekleştirdik. Yeni dönemde ise bu rakamı 388 milyon TL'ye çıkarıyoruz" dedi.

Öztürk, planlanan yatırımların yalnızca bugünün ihtiyaçlarına değil, ilçenin gelecekteki büyüme ve gelişim sürecine de katkı sağlayacak şekilde tasarlandığını ifade etti.

"Gülyalı'nın enerji altyapısı daha da güçlenecek!"

Toplantıda konuşan Gülyalı Belediye Başkanı Medet Sipahi ise yaptığı açıklamada, ilçenin son yıllarda önemli bir gelişim ivmesi yakaladığını belirterek, "Gülyalı, sahip olduğu doğal güzellikleri, ulaşım imkanları ve yatırım potansiyeliyle her geçen gün büyüyen ve gelişen bir ilçe konumunda. Bu gelişimin sürdürülebilir olması için güçlü ve kesintisiz bir enerji altyapısı büyük önem taşıyor. YEDAŞ tarafından ilçemize yönelik planlanan 388 milyon TL'lik yatırımın, hem mevcut ihtiyaçların karşılanmasına hem de gelecekteki büyüme hedeflerimizin desteklenmesine önemli katkı sağlayacağına inanıyoruz" dedi.

YEDAŞ ile koordinasyon içerisinde çalışmaya devam ettiklerini ifade eden Sipahi, "Son yıllarda enerji altyapısında gerçekleştirilen bakım, yenileme ve teknoloji yatırımlarının olumlu sonuçlarını sahada görüyoruz. Özellikle hizmet kalitesindeki artış ve kesintilerde yaşanan iyileşmeler vatandaşlarımızın memnuniyetine de yansıyor. Önümüzdeki dönemde hayata geçirilecek yeni yatırımlarla birlikte Gülyalı'nın enerji altyapısının daha da güçleneceğine inanıyor, ilçemize değer katacak bu çalışmalar nedeniyle YEDAŞ yönetimine ve emeği geçen tüm çalışanlara teşekkür ediyorum" diye konuştu. - ORDU