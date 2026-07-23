Gümrük Birliği Güncellenmeli

Ankara Ticaret Odası (ATO) Başkanı Gürsel Baran, Gümrük Birliği'nin, hizmetleri, tarımı, kamu alımlarını ve dijital ticareti kapsayacak şekilde güncellenmesi gerektiği kanaatinde olduklarını belirtti.

Baran, ATO heyetinin Ticaret Bakanı Ömer Bolat'a gerçekleştirdiği ziyarete ilişkin açıklama yaptı.

Görüşmede ATO üyelerinin gündeminde yer alan konuların değerlendirildiğini ifade eden Baran, iş dünyasının talep ve beklentilerinin Bakan Bolat'a iletildiğini belirtti.

Baran, Avrupa Birliği'nin (AB) Türkiye'nin en büyük ihracat pazarı olduğunu hatırlatarak, Türkiye'nin dahil olduğu Gümrük Birliği'nin güncellenmesinin önemine dikkati çekti.

Bakanlığın Gümrük Birliği'nin güncellenmesine yönelik çalışmalarını desteklediklerini belirten Baran, "Gümrük Birliği'nin, hizmetleri, tarımı, kamu alımlarını ve dijital ticareti kapsayacak şekilde güncellenmesi gerektiği kanaatindeyiz. Kendi ekonomik güvenliğini arayan AB, yanı başında yer alan, güçlü ve güvenilir üretim ortağı Türkiye ile daha güçlü ekonomik entegrasyonu kendi çıkarları açısından değerlendirmelidir." ifadesini kullandı.

Baran, AB ile yaşanan vize ve taşımacılık kotası sorunlarına da işaret etti.

"Kamu alımlarında yerli malı öncelenmeli"

Küresel rekabetin giderek arttığı dönemde yerli üretimin desteklenmesinin ekonomik bağımsızlık açısından kritik önem taşıdığını vurgulayan Baran, kamu satın alma politikalarında yerli malı ürünleri önceleyen uygulamaların kapsamının genişletilmesi gerektiğini bildirdi.

Baran, üretimin, yatırımın ve ihracatın ivmesini koruyabilmesi için reel sektörün finansmana erişiminin kolaylaştırılmasının önemine dikkati çekti.

Özellikle KOBİ'lerin ve ticari işletmelerin günlük faaliyetlerini sürdürebilmeleri açısından ticari kredi kartlarının önemli bir finansman aracı haline geldiğine işaret eden Baran, bu kartlara yönelik taksitlendirme sınırlamalarının yeniden değerlendirilmesi gerektiğini kaydetti.

Ankara'da serbest bölge kurulması talebi

Baran, başkentte bir serbest bölge kurulması talebini de ifade ederek, savunma sanayisi, ileri teknoloji, sağlık teknolojileri ve yazılım alanlarında faaliyet gösteren firmaların uluslararası rekabet gücünü artıracak serbest bölgenin, Ankara'yı bölgesel ticaret merkezi haline getireceğini vurguladı.

NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi ile dünya liderlerinin, uluslararası kuruluşların, diplomasi çevrelerinin ve iş dünyasının dikkatlerinin Ankara'ya yöneldiğini belirten Baran, şunları kaydetti:

"Dünyanın şehrimize yönelik dikkati dağılmadan, Ankara'yı kongre ve fuar turizminden daha fazla pay alan, diplomasi, teknoloji, kültür ve gastronomi alanlarında uluslararası organizasyonlara ev sahipliği yapan, yabancı yatırımcılar için cazibesini sürekli artıran küresel bir başkent haline getirmeliyiz."