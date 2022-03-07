Gümrük Muhafazanın Teknik Kapasitesinin Geliştirilmesi Projesi'nin kapanış toplantısı yapıldı - Son Dakika

Avrupa Birliği Katılım Öncesi Mali Aracı (IPA) fonu tarafından desteklenen ve Gümrük Muhafazanın Teknik Kapasitesinin Geliştirilmesi Projesi'nin kapanış toplantısı gerçekleştirildi.

Ticaret Bakanlığı Gümrük Muhafaza Genel Müdürlüğünün faydalanıcısı olduğu ve 33 ay süren projenin kapanış oturumu, Ankara HiltonSA'da gerçekleştirildi.

TÜBİTAK Bilişim ve Bilgi Güvenliği İleri Teknolojiler Araştırma Merkezi (BİLGEM) desteğiyle hayata geçirilen projeyle, yeni bir veri yönetişim aracı geliştirilmesi ve bu sayede Bakanlığın gümrük gözetim ve kontrol fonksiyonunun artırılması hedefleniyor.

Ticaret Bakan Yardımcısı Sezai Uçarmak burada yaptığı konuşmada, gümrük idaresinin teknolojik gelişmeleri hiçbir dönemde pas geçmediğine dikkati çekti.

Nitelikli insan gücünün önemine işaret eden Uçarmak, "Makine size bir şey gösteriyor ama orda takdiri kullanacak sizsiniz. Yerli tarama cihazını da üretmek üzereyiz. İnşallah verimli sonuç alabilirsek dışa bağımlılığı azaltmada önemli noktaya geleceğimizi umuyorum." dedi.

Uçarmak, Gümrük Muhafaza birimlerinin AB projelerinde bugüne kadar 65 milyon avro kaynaktan yararlandığına işaret etti.

"Gümrük Birliğinin güncellenmesinde ısrar ediyoruz"

Dışişleri Bakan Yardımcısı ve AB Başkanı Faruk Kaymakcı da Türkiye'nin gümrük muhafaza anlamında yaptığı tüm faaliyetlerinin Avrupa'ya doğrudan katkıda bulunduğuna dikkati çekerek, "Türkiye'nin entegre sınır yönetimi ve gümrük muhafaza sistemleri, diğer Avrupa ülkeleri için de önemlidir ve yararlıdır. Gümrüklerde mal konulu yasa dışı faaliyetlerin yanı sıra yanı sıra göç faaliyetlerinin engellenmesi de ciddi konu haline geldi. Türkiye, yasa dışı göçün engellenmesinde de anahtar bir ülke." değerlendirmesinde bulundu.

AB tarafından Türkiye'ye yönelik uygulanan ticari engellere de işaret eden Kaymakcı, "Bunların kalkması çok önemli. Bunun için Gümrük Birliğinin güncellenmesinde ısrar ediyoruz." ifadesini kullandı.

AB Türkiye Delegasyonu İçişleri Birim Başkanı Alexander Fricke de Ticaret Bakanlığının gümrük muhafaza kapasitesinin geliştirilmesini amaçladıklarını belirterek, "AB, Türkiye'nin en önemli ticaret ortağıdır, Türkiye de Avrupa tedarik zincirinin ayrılmaz bir öğesidir. AB, entegre sınır yönetimi sürecinin Türkiye'de hayata geçirilmesini destekliyor. Katılım öncesi mali yardım desteği kapsamında bu alana yüksek miktarlarda yatırım yapılmıştır." dedi.

Merkezi Finans ve İhale Birimi Başkan Vekili Barbaros Murat Köse de bu projelerin Türkiye'nin AB'ye katılım sürecine katkı yaptığının altını çizdi.