Buna göre, gümrük müşavirliği asgari ücretleri 120 lira ile 2 bin 290 lira arasında, yetkilendirilmiş gümrük müşavirliği asgari ücret tarifesi de 190 lira ile 62 bin lira arasında uygulanacak.

Kaynak: AA

Ticaret Bakanlığı, Asgari Ücret, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika › Ekonomi › Gümrük müşavirliği asgari ücretleri yeniden belirlendi - Son Dakika

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