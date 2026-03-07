Gümrük Vergisi Kaldırıldı

AK Parti Edirne İl Başkanı Belgin İba, bazı ürünlerde gümrük vergisi tamamen kaldırıldığını belirtti.

AK Parti Edirne İl Başkanlığından yapılan yazılı açıklama görüşlerine yer verilen İba, Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararı ile tarım ve otomotiv sektörlerini yakından ilgilendiren bazı ürünlerde gümrük vergisinin tamamen kaldırıldığını aktardı.

Gübre ithalatında gümrük vergisinin sıfırlandığını belirten İba, "Adblue, üre bazlı sıvı gübre, amonyum sülfat ve amonyum nitrat bu ürünler arasında. Maliyetleri düşüren ve üretimi güçlendiren bu önemli adımın üreticilerimize hayırlı olmasını diliyorum." ifadelerini kullandı.