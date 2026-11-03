Gümrüklerde blokzincir ve OCR dönemi 2027 programıyla yaygınlaşacak

Türkiye'de gümrük süreçlerini dijitalleştirerek kontrolleri daha etkin hale getirmek amacıyla blokzincir ve optik karakter tanıma (OCR) gibi yenilikçi teknolojilerin kullanılması, böylelikle kağıtsız gümrük uygulamalarının yaygınlaştırılması hedefleniyor.

AA muhabirinin 2027 Yılı Cumhurbaşkanlığı Yıllık Programı'ndan derlediği bilgilere göre, Türkiye'nin ihracatının artırılması, toplum ve çevrenin korunması, kaçakçılıkla etkin mücadele edilmesi için uluslararası standartlara uyumlu gümrük politikaları uygulanıyor.

Teknolojik gelişmelere bağlı olarak gümrük kapılarında modernizasyon çalışmaları yürütülüyor.

Bu çalışmalarla, güvenli ticaretin sağlanması, işlem sürelerinin kısaltılması ve kaçakçılığın önlenmesi gibi konularda iyileşme elde edilmesi hedefleniyor.

Gençlerin dijital yetkinliğinden faydalanılacak

Bu kapsamda gelecek yıl dış ticaret işlemlerinde blokzincir ve optik karakter tanıma gibi yenilikçi teknolojiler kullanılarak kağıtsız gümrük uygulamaları yaygınlaştırılacak.

İthalatta kağıtsız gümrük uygulamalarına geçiş için gerekli teknik çalışmalara devam edilecek. Gümrük müdürlüklerince yürütülen beyanname kontrol süreçlerinin iyileştirilmesi, eşyanın tarife, kıymet ve vergilendirme işlemlerinde doğruluk oranının artırılması amacıyla yapay zeka destekli bir sistem geliştirilecek.

Geçiş belgesi tahsisi için ibraz edilen evrakların tamamı elektronik ortama alınacak ve kağıt belge ibrazı sonlandırılacak.

Gümrük hizmetleri, yeşil ve dijital dönüşüme uygun bir yapıya kavuşturulacak. Bu doğrultuda düşük değerli gönderilere yönelik karşı ülkelerin gümrük uygulamaları düzenli takip edilerek, basitleştirilmiş gümrük beyannamesi kapsamındaki beyanlarda uyumlaştırmaya gidilecek.

Güncel bilgiler, yurt dışına gidecek gönderi işlemlerinin hızlı ve sorunsuz yapılabilmesi için Ticaret Bakanlığına ait internet sitesi üzerinden sunulacak.

Genç kuşağın dijital yetkinliğinden faydalanılarak gümrük işlemlerinin basitleştirilmesi, basitleştirilmiş beyanname süreçlerinin etkinleştirilmesi, genç nesillere gümrük iş ve işlemlerinin uygulamalı öğretilmesi sağlanacak. Bu kapsamda da "Gümrüğün Dijital Elçileri: Basitleştirilmiş Gümrük Beyannamesi ile Sınırları Aşan Dijital Gümrük Yarışması" düzenlenecek. Yarışma sonucunda doğrudan gümrük süreçlerine girdi teşkil edecek teknik geri bildirimler analiz edilerek gümrük yazılımları, beyanname formları ve ikincil mevzuat düzenlemelerinde süreç iyileştirme ve otomasyon çalışmaları yürütülecek.

Fiziki müdahale olmadan kontrol sağlayacak teknolojiler yaygınlaştırılacak

Gümrük işlemlerinde etkinlik ve verimliliğin artırılması amacıyla bilgi ve iletişim teknolojilerinden azami ölçüde yararlanılacak ve altyapı ihtiyacı karşılanacak.

İhracat işlemlerinde blokzincir teknolojisinin kullanılmasına ilişkin yürütülen çalışmaların, Bilgisayarlı Gümrük Etkinlikleri (BİLGE) Sistemini de kapsayacak şekilde geliştirilmesi sağlanacak.

Milli Tarama Sistemleri Projesi (MİLTAR) kapsamında fiziki müdahalesiz kontrol teknolojilerinin gümrük kapılarında çeşitlendirilmesine ve yaygınlaştırılmasına yönelik çalışmalar sürdürülecek.

Eşya, taşıt ve yolcu kontrollerinde ileri teknolojiye sahip sistemler ve uygulamalar yaygınlaştırılarak yazılımlar geliştirilecek.

e-İhracat gümrük düzenlemeleriyle hızlandırılacak

Uluslararası yükümlülüklerle uyumlu şekilde e-ihracatın artırılmasına yönelik düzenlemeler yapılacak. Bu kapsamda e-ihracatı hızlandırmak ve yurt dışındaki gümrükleme sürecini kolaylaştırmak için gerekli düzenlemeler hayata geçirilecek.

Sınır Ötesi e-Ticaret Gümrük Mevzuatı ve basitleştirilmiş gümrük beyannamesi uygulamaları, küresel gelişmelere ve dijital yeniliklere uyum sağlayacak şekilde güncellenecek. Türkiye'nin başta sınır komşuları olmak üzere yakın coğrafyalardaki ülkelerle "Gümrük e-Ticaret Altyapı ve Mevzuat Tecrübe Paylaşımı Programı" başlatılacak.