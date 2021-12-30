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Gümrüklerde geçici depolama yeri işlemleri daha hızlı yapılabilecek - Son Dakika

Gümrüklerde geçici depolama yeri işlemleri daha hızlı yapılabilecek

30.12.2021 12:27
Gümrüklerde geçici depolama yeri işlemleri daha hızlı yapılabilecek

Hava veya deniz yoluyla gelen eşyanın geçici depolama yeri giriş kayıtları daha kolay ve hızlı yapılabilecek.

Hava veya deniz yoluyla gelen eşyanın geçici depolama yeri giriş kayıtları daha kolay ve hızlı yapılabilecek.

Ticaret Bakanlığı tarafından hazırlanan Gümrük Yönetmeliği'nde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Buna göre, hava veya deniz yoluyla gelen eşyanın geçici depolama yeri giriş kayıtlarının, geldiği limanda bulunan geçici depolama yerine alınmasına ilişkin işletici tarafından elektronik olarak tutulan ve Bakanlık ile paylaşılan veriler doğrultusunda sistem aracılığıyla oluşturulmasına imkan sağlandı. Böylelikle, mevcut uygulamada gümrük memuru tarafından onaylanan ve onay işlemi için eşyanın tamamının taşıttan boşaltılmasını gerektiren geçici depolama yeri giriş işlemlerinin kolaylaştırılması ve hızlandırılması hedefleniyor.

Gümrük rejiminden önce laboratuvar tahliline gönderilmesi gereken eşyaya ilişkin de düzenleme yapıldı. Yükümlünün ilgili gümrük idaresine başvurması halinde rejim beyanında bulunmadan önce eşya tahlile gönderilecek. Yükümlünün sonuçları kabul etmemesi halinde, tahlile itiraz edilebilecek.

Özet beyan, fatura veya diğer idari ya da ticari belgelerde belirtilen eşyanın, tahlil edilenle aynı olduğunun belirlenebilmesi koşuluyla tahlil sonuçları rejim beyanında kullanılabilecek.

Yetkilendirilmiş gümrük müşavirliğinde yaş sınırı 70'e yükseltildi

Geçici ithal edilen ticari kullanıma mahsus hava yolu taşıtlarına ait motorlar, geçici ithalat rejimi için verilen süre içinde aynı hava yolu şirketi veya iştirakleri bünyesindeki taşıtlardaki motorlarla veya yedekleriyle değiştirilerek kullanılabilecek.

Yetkilendirilmiş gümrük müşaviri olabilmek için 65 olan yaş sınırı 70'e çıkarıldı.

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Ticaret Bakanlığı, Gazete, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

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