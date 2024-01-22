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Gümrüklerde Tasfiyelik Hale Gelen Eşyaların Satışı 2,5 Milyar Lira Kazandırdı - Son Dakika
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Gümrüklerde Tasfiyelik Hale Gelen Eşyaların Satışı 2,5 Milyar Lira Kazandırdı

Gümrüklerde tasfiyelik hale gelen eşyaların satışı, geçen yıl yaklaşık 2,5 milyar lira gelir elde ederek kamu bütçesine ve ekonomiye katkı sağladı. Ticaret Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre, elektronik ihale sistemi olan e-ihale uygulamasıyla gerçekleştirilen satışlarda, 2023 yılında bir önceki yıla göre araç satışlarında yüzde 55, eşya satışlarında yüzde 50 ve hasılatta yüzde 53 artış yaşandı. Ayrıca, eşyaların satışı için uygunluk raporu alınması ve perakende satış mağazalarının da kullanılmasıyla birlikte toplamda 2,5 milyar lira tutarında eşya, kamu bütçesine ve ülke ekonomisine kazandırıldı.

Gümrüklerde Tasfiyelik Hale Gelen Eşyaların Satışı 2,5 Milyar Lira Kazandırdı
22.01.2024 - 09:47,  Güncelleme: 09:50
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Gümrüklerde tasfiyelik hale gelen eşyaların satışının kamu bütçesine ve ekonomiye katkısı geçen yıl yaklaşık 2,5 milyar lira oldu.

Ticaret Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, gümrük ve kaçakçılıkla mücadele mevzuatı kapsamında tasfiyelik hale gelen ticari ve binek araçlar, kozmetik, kuyumculuk ve tekstil ürünleri, elektronik eşyalar ile mobilya ve gıda sanayisi ürünleri rekabetçi ortamda satışa sunuluyor.

Türkiye'de kamu idareleri içinde uygulanan ilk elektronik ihale sistemi olan e-ihale uygulamasıyla, söz konusu eşya ve araçların satışı 2014'ten itibaren şeffaf ve erişilebilir şekilde gerçekleştiriliyor.

Bu kapsamda geçen yıl düzenlenen 12 bin 16 ihaleden 10 bin 189'unda satış yapıldı. Bu ihalelerde 3 bin 494 araç satışından yaklaşık 1 milyar 440 milyon lira, 6 bin 695 eşya grubu satışından 894 milyon lira olmak üzere, 2 milyar 334 milyon liranın üzerinde gelir elde edildi.

Geçen yıl 85 farklı grupta yapılan ihalelerin yüzde 37'sini elektronik eşya, yüzde 14'ünü küçük ev aletleri, yüzde 5'ini pamuk, yüzde 4'ünü demir-çelik, yüzde 3'ünü ahşap ürünler ve yüzde 2'sini giyim eşyası satışı oluşturdu.

Söz konusu ihalelerde, 2023'te bir önceki yıla göre araç satışlarında yüzde 55, eşya satışlarında yüzde 50 ve hasılatta yüzde 53 artış oldu.

e-İhale sistemine, ülkede yerleşik tüm vatandaşlar mobil uygulamadan, www.eihale.gov.tr adresinden ve e-devlet üzerinden ulaşılabiliyor.

Gıda ürünleri için uygunluk raporu alınıyor

Geçen yıl bu sistemle satışı yapılan eşyalar arasında, 13 milyon 400 bin lira değerinde 1348 robot süpürge, 4 milyon 525 bin lira değerinde 192 bin 738 kilogram ayçiçek yağı, 2 milyon 725 bin lira değerinde 892 yürüyüş bandı, 8 milyon 100 bin lira değerinde brüt 254,68 gram pırlanta, 2 milyon 130 bin lira değerinde 16 bin 530 gram kaju cinsi bekletilmeyecek gıda da yer aldı.

Bakanlığa bağlı tasfiye idareleri, bu eşyaları, insan, hayvan, bitki ve çevre sağlığına etkilerini göz önünde bulundurarak ilgili kamu kurum ve kuruluşlarının görüşünü alıp uygunluk analizlerini yaptırdıktan sonra satışa sunuyor. Bu kapsamda gıda ürünlerinin ihaleye sunulması halinde uygunluk raporları da e-ihale sisteminde isteklilerin görüşüne açılıyor.

Eşyalar, perakende satış mağazalarından da alınabiliyor

e-İhale uygulamasının yanı sıra perakende satış mağazaları aracılığıyla da tasfiyelik eşya satışı gerçekleştiriliyor.

Bu mağazalardan geçen yıl 179 bin 993 satış yapıldı. Bu kapsamda öne çıkan ürünler, 87 milyon lirayla elektronik eşya (cep telefonu, airfryer, küçük ev aleti gibi) grubu, 17 milyon lirayla giyim tekstil grubu, 9 milyon lirayla oyuncak grubu ve 6 milyon lirayla küçük el aleti/hırdavat grubu oldu.

Mağaza satışlarından geçen yıl 152,2 milyon lira hasılat elde edildi. Böylece, bir önceki yıla göre 2023'te kamu bütçesi için yaklaşık yüzde 120 hasılat artışı sağlandı.

Bu kapsamda tasfiyelik hale gelen yaklaşık 2,5 milyar lira tutarında eşya, kamu bütçesine ve ülke ekonomisine kazandırıldı.

Kaynak: AA
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SON DAKİKA: Gümrüklerde Tasfiyelik Hale Gelen Eşyaların Satışı 2,5 Milyar Lira Kazandırdı - Son Dakika
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