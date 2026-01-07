Gümrüksüz alışveriş dönemi bitti, olan yine vatandaşa oldu

Yurt dışından uygun fiyatlı alışverişin önünü açan 30 Euro'luk gümrük muafiyeti kaldırıldı. Resmi Gazete'de yayımlanan kararla birlikte artık yurt dışından verilen tüm siparişlerde detaylı gümrük beyannamesi düzenlenecek; vatandaş hem gümrük vergisi hem de beyanname hizmet bedelini ödemek zorunda kalacak. Düzenleme 6 Şubat 2026'da yürürlüğe girecek.

UCUZ ALIŞVERİŞ DÖNEMİ RESMEN BİTTİ

Kararla birlikte yurt dışından "ucuz" alışveriş dönemi sona ererken, özellikle düşük tutarlı ürünlerde oluşacak ek maliyetlerin vatandaşı zorlayacağı belirtiliyor. Yeni sistemde 100 TL'lik bir ürün için dahi vergiler ve ek işlemler nedeniyle toplam ödemenin katlanarak artabileceği ifade ediliyor.

VATANDAŞ: DIŞARIDA 10 DOLAR, BURADA 2.500 LİRA

Uygulama kamuoyunda da tartışma yarattı. Tepkilerin odağında ise Türkiye'deki fiyat farkları var. Vatandaşlar, yurt dışında 10 dolara satılan bir ürünün Türkiye'de en az 2 bin 500 liradan başlayarak raflara çıktığına dikkat çekiyor.

BAKANLIK NEDEN SORGULAMIYOR?

Yapılan eleştirilerde, Ticaret Bakanlığı'nın ürün fiyatlarındaki fahiş kar oranlarını sorgulamak yerine, yurt dışından yapılan alışverişi zorlaştırarak bu farkın daha da büyümesine zemin hazırladığı savunuluyor.

"ENFLASYONA EZDİRMEYECEĞİZ" DENİP…

Uygulama, "Vatandaşı enflasyona ezdirmeyeceğiz" söylemiyle de çelişiyor. Birçok kişi, artan fiyatlar karşısında nefes almaya çalışırken bu tür kısıtlamaların tüketiciyi doğrudan enflasyonun altına ittiğini dile getiriyor.