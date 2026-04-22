Gümrükten 5.7 Ton Kaçak Gıda Operasyonu

Ticaret Bakanlığı Gümrükler Muhafaza ekipleri, halk sağlığını tehdit eden, vergisiz veya mevzuata aykırı gıda ürünlerinin ülkeye girişini önlemek amacıyla yürüttüğü çalışmalar kapsamında bu yılın ilk çeyreğinde 65 olaya müdahale ederken, 5 bin 750,4 ton kaçak gıda maddesine el koydu.

AA muhabirinin Bakanlık verilerinden yaptığı derlemeye göre, ulusal güvenlik ve ekonomik refahın korunması amacıyla ülkenin dört bir yanında uyuşturucu başta olmak üzere tüm yasa dışı ticari faaliyetlerle mücadele kesintisiz sürdürülüyor.

Gümrükler Muhafaza ekipleri, düzenledikleri operasyonlarla uyuşturucu maddeden tütün ve mamullerine, tekstilden gıdaya kadar çok sayıda kaçak eşya ve ürünün ülkeye girişini engelliyor.

Eşyanın, vergi yükümlülüklerini yerine getirmemek için gümrük beyanı yapılmadan yurda sokulması, transit rejimi hükümlerine aykırı olarak yurt içinde bırakılması veya eşya menşeinin saptırılması gibi gümrük idaresini yanıltıcı işlemler, kaçakçılık faaliyeti olarak değerlendiriliyor.

Özellikle gıda güvenliğinin tesisi ve gıda piyasasında vergi kayıplarına neden olabilecek yasa dışı faaliyetin önlenmesi önem taşıyor. Bu kapsamda ekipler, kaçakçılıkla mücadele faaliyetinin bir parçası olarak halk sağlığını tehdit eden, vergisiz veya mevzuata aykırı gıda ürünlerinin ülkeye girişine izin vermiyor.

Etkin saha denetimleri gıda kaçakçılığıyla mücadeleyi hızlandırdı

Ekiplerin bu yılın ilk çeyreğinde gümrüklerde en fazla ele geçirdiği ürünler arasında çay, bal, kuruyemiş ve takviye edici gıdalar ön plana çıktı. Geçen yılın aynı döneminde de ekiplerin en fazla el koyduğu gıda ürünleri, çay, bal, bulgur ve kuruyemiş olarak kayıtlara geçti.

Gümrükler Muhafaza Genel Müdürlüğünce yürütülen etkin saha denetimleri ve risk analizi çalışmaları sonucunda, yılın ilk üç ayında gıda kaçakçılığıyla mücadelede önemli artış kaydedildi.

Ekipler, geçen yıl gerçekleştirdikleri operasyonlarda 2 milyar liralık kaçak gıda ürününe el koydu.

Bu yılın ilk çeyreğinde, müdahale edilen olay sayısı 65, ele geçirilen ürün miktarı 5 bin 750,4 ton oldu. Söz konusu gıdaların değeri 169 milyon 783 bin 537 lira olarak hesaplandı.

Yılın ilk üç ayında ele geçirilen ürün miktarı, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 740, el konulan kaçak gıdaların toplam değeri yüzde 20 arttı.

Yasa dışı gıdanın ülkeye girişinde adli işlem uygulanıyor

Bu kapsamda gümrüklü yer ve sahalarda kaçakçılık şüphesi bulunan tüm taşıtlar ile yolcuların beraberinde taşıdığı gıda, dökme yük gibi her türlü eşya, ekiplerce kontrole tabi tutuluyor.

Kontrollerde yüksek teknolojiden faydalanılarak araç ve konteyner tarama, araç altı görüntüleme ile vücut tarama sistemleri, bagaj x-ray, uyuşturucu ve kimyasal madde tespit, videoskop ile yoğunluk ölçüm cihazları etkin şekilde kullanılıyor.

Öte yandan, muafiyet sınırları dışında ticari miktar ve mahiyet arz eden, yasa dışı yollarla yurda sokulmaya çalışılan gıda maddeleri hakkında Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu'nun ilgili maddesi uyarınca "kaçakçılık suçu" kapsamında adli işlem başlatılıyor. Bu süreç, ilgili Cumhuriyet savcısının talimatı doğrultusunda yürütülüyor.

Ayrıca Tarım ve Orman Bakanlığı tebliği uyarınca, halk sağlığının korunması amacıyla et ve süt ürünlerinin kişisel sevkiyat veya yolcu beraberi eşya olarak Türkiye'ye getirilmesi ya da ülkeden gönderilmesi yasak kapsamında değerlendiriliyor.