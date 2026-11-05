Gün öncesi spot elektrikte yarın için en yüksek fiyat 4 bin 500 lira oldu

Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek 4 bin 500 lira, en düşük 2 bin lira olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, spot elektrik piyasasında işlem hacmi bugün düne göre yüzde 17,33 artarak 1 milyar 898 milyon 132 bin 944 lira olarak gerçekleşti.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı, yarın için en yüksek saat 17.00 ve 18.00'de 4 bin 500 lira, en düşük saat 04.00'te 2 bin lira olarak tespit edildi.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin aritmetik ortalama fiyatı 3 bin 213 lira 65 kuruş, ağırlıklı ortalama fiyatı ise 3 bin 318 lira 43 kuruş oldu.

Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı, bugün için en yüksek 4 bin 150 lira, en düşük 500 lira olarak kayıtlara geçti.