Gündem olan ikinci el Togg ilanı sonrası inceleme başlatıldı - Son Dakika
Üye Girişi
14 MAYISSEÇİM SONUÇLARI İÇİN TIKLAYIN
Gündem olan ikinci el Togg ilanı sonrası inceleme başlatıldı

Gündem olan ikinci el Togg ilanı sonrası inceleme başlatıldı

26.05.2023 10:35

Geçtiğimiz günlerde bir ilan sitesinde yer alan ikinci el Togg ilanı gündem oldu. Neredeyse 3 katı fiyat istenen ilanla ilgili olarak inceleme başlatıldığı belirtildi.

Çekilişle almaya hak kazandı, fahiş fiyata satışa çıkardı. Kamu Emekçileri Sendikaları Konfederasyonu Temsilcisi RTÜK Uzmanı Sadık Canyurt, yerli otomobil Togg'un uzun menzilli modelini geçen hafta teslim aldı. Aracın piyasa değeri 1 milyon 215 bin TL'idi. İddiaya göre Canyurt, aracını yaklaşık 3 katına 3 milyon 500 bin TL'ye satışa çıkardı.

RTÜK BAŞKANI: İNCELEME BAŞLATILDI

RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin, yaptığı açıklamada "KESK Konfederasyonu'na bağlı Haber Sen Şube Başkanı Sadık Canyurt isimli çalışanımızın yerli ve millî gururumuz TOGG üzerinden akılalmaz bir fiyat manipülasyonuna giriştiği yönündeki haberler üzerine konu ile ilgili inceleme başlatılmıştır" ifadelerini kullandı.

Gündem olan ikinci el Togg ilanı sonrası inceleme başlatıldı

İKİNCİ EL ARABA SATIŞINA YAKIN TAKİP! 3 BAYİYE CEZA

Kanal D Haber'in haberine göre öte yandan Ticaret Bakanlığı da ikinci el araç satışlarına yönelik yakın takibini sürdürüyor. Taşıtın liste fiyatı üzerinde elden ödeme talep eden, müşterilere aksesuar almaya zorlayan bayilere ceza yağdı. Bakanlık, Ankara, Adana ve Bursa'daki üst sınırdan cezalandırarak toplamda 17,8 milyon TL para cezası verdi. Ayrıca bu bayiler bir yıl boyunca ikinci el satış yapamayacaklar.

YORUMLAR
500
Gündem olan ikinci el Togg ilanı sonrası inceleme başlatıldı Gündem olan ikinci el Togg ilanı sonrası inceleme başlatıldı

TOGG, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Gündem olan ikinci el Togg ilanı sonrası inceleme başlatıldı - Son Dakika


Son Dakika
11:04 Nikahlarına bir gün kala trafik kazasında hayatlarını kaybettiler
10:53 Mansur Yavaş'tan "Kılıçdaroğlu'ndan hiçbir talebim olmadı" diyen Sinan Oğan'a yalanlama: Makam talebeniz oldu
10:51 Ayrılık sonrası sosyal medyadan engellenen güzel yayıncı çılgına döndü! Mason Mount'a akılalmaz tehdit mesajı
10:44 Yoğun iş temposuna dayanamayan Hadise, hastanelik oldu
10:33 Erdoğan da Kılıçdaroğlu da söz verdi! Emeklinin gözü bayramda hesaplara yatacak ikramiyelerde
10:29 Gündem olan ikinci el Togg ilanı sonrası inceleme başlatıldı
10:24 Kılıçdaroğlu'nun yüzünü güldürecek anket! Kıl payı farkla 2. turda seçimi kazanıyor
10:24 Estetiğe doymayan 60 yaşındaki Seda Sayan, bu sefer de dekoltesine işlem yaptırdı
10:20 Altının gram fiyatı 1.254 lira seviyesinden işlem görüyor
10:12 İlk temas kuruldu! Quaresma son kez Beşiktaş forması giyecek
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 26.05.2023 11:28:22. #1.11#
SON DAKİKA: Gündem olan ikinci el Togg ilanı sonrası inceleme başlatıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement