Güneş Enerjili Kurutma Tesisisi'nde hedef uluslararası pazar - Son Dakika
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Ekonomi

Güneş Enerjili Kurutma Tesisisi'nde hedef uluslararası pazar

Güneş Enerjili Kurutma Tesisisi\'nde hedef uluslararası pazar

Mersinden Kadın Kooperatifi'nin Enhancer Projesi ile yürüttüğü Güneş Enerjili Kurutma Tesisisi'nde hedef uluslararası pazarlara açılmak.

20.02.2025 09:53  Güncelleme: 09:54
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Mersinden Kadın Kooperatifi'nin Enhancer Projesi ile yürüttüğü Güneş Enerjili Kurutma Tesisisi'nde hedef uluslararası pazarlara açılmak. Kooperatifin kurucu ortaklarından Eylem Bozdoğan, "Ambalajlama, etiketleme, kalite güvenliği ve üretim hacminin yeterli seviyeye ulaşmasını sağladıktan sonra en büyük hedefimiz uluslararası pazarlara açılmak" dedi.

Mersinden Kadın Kooperatifi'nin yürüttüğü 'Güneş Enerjili Kurutma Tesisi Kapasite Geliştirme Projesi'nin kapanış toplantısı gerçekleştirildi. Toplantıda, Uluslararası Göç Politikaları Geliştirme Merkezi (ICMPD) tarafından finanse edilen ve Mersin Büyükşehir Belediyesi iş birliğiyle sürdürülen projenin başarıları, etkileri ve geleceğe yönelik planları değerlendirildi. Mersinden Kadın Kooperatifi kurucu ortaklarından Zübeyde Coşgun'un moderatörlüğünde projeye katkı sağlayan yetkililer ve katılımcılar interaktif şekilde fikir alışverişinde bulundu.

"Anadolu'daki kooperatifçilik meşalesi, aslında Mersin'de yandı"

Mersinden Kadın Kooperatifi Başkanı Meral Seçer, 2019'da kurucu ortaklarla birlikte gönüllülük ruhuyla çıktıkları yolda birçok başarılı projeye imza attıklarını belirterek, kadınların güçlenip hem ekonomide hem de toplumsal hayatta daha fazla görünür olmaları için çalıştıklarını ifade etti. Toplumda, kadının güçlenmesinin önemine işaret eden Seçer, "Kooperatifleşmenin öneminin farkındayız. Aslında bu farkındalığı bize miras olarak bırakan, Mustafa Kemal Atatürk. 1936 yılında Silifke Gazi Çiftliği'nde ilk Tarım Kredi Kooperatifi'ni kurdu ve buranın ilk ortağı oldu. Anadolu'daki kooperatifçilik meşalesi, aslında Mersin'de yandı. Biz de kadınlar olarak Atatürk'ümüzün mirasını yaşatmak, ileriye götürmek için var gücümüzle çalışıyoruz. Çalışmaya da devam edeceğiz" diye konuştu.

"Üretim kapasitemizi artırdık ve çok sayıda istihdam oluşturduk"

Kadınların sosyal, kültürel ve ekonomik alanda gelişmesine katkı sunarken, Mersin'in tanınırlığı için de çalışmalar yürüttüklerini kaydeden Seçer, "Kooperatifleri güçlendiren en önemli konulardan biri de iş birlikleridir. Yerel yönetimler, kamu kurumları ve kuruluşlar, özel sektör ile birlikte yapılan ortak projelerin, kadın kooperatiflerini bir adım daha ileriye götürdüğünü, kaliteli iş yapmalarını sağladığını ve sürdürülebilirliğini artırdığını gördük. Kooperatiflerin üretim kapasitelerini artırmaları, istihdam ihtiyaçlarını karşılayabilmeleri için desteğe ihtiyacı var. Biz Enhancer Projesi ile projelerin kooperatifler üzerindeki etkisini çok iyi gördük. Enhancer Projesi'yle üretim kapasitemizi artırdık ve çok sayıda istihdam oluşturduk. Ayrıca yerel üreticiler, küçük çiftçiler, kadın çiftçilerle birlikte de iş birliği yaparak, kırsal kalkınmaya bir nebze olsun katkı yapabildik" dedi. Seçer, kooperatiflerin sadece yerel değil, genel politikalarla da desteklenmesi gerektiğini kaydetti.

"Önemli olan projeyi bitirebilmek"

Büyükşehir Belediyesi Başkan Danışmanı İbrahim Evrim de kooperatiflere verilen destek projelerinin önemini vurgulayarak, "Proje almak ve projeyi kazanmak işin çok küçük bir kısmı. Önemli olan projeyi bitirebilmek. Bu projeyi sorunsuz bir şekilde tamamlama mutluluğuna eriştik" diye konuştu.

"Coğrafi işaretli ürünleri desteklemeye devam edeceğiz"

Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanı Selçuk Şahutoğlu ise kentteki birliktelik ve huzuru kooperatiflerle kurdukları iş birlikleriyle bütünleştirdiklerini söyledi. Her proje için kooperatiflerle beraber hareket ettiklerini ifade eden Şahutoğlu, "Birlikte üretim ve iş birliği modelini geliştirerek, örgütlü üretimi desteklemeyi hedefledik. Kooperatiflerin güçlenmesine ve sürdürülebilir kalkınmaya destek veriyoruz. Kooperatiflerin kapasitesinin artırılmasına, onları güçlü kılmaya ve yerel ekonomiye sağladıkları desteklerle yerelde kalkınmayı amaçlıyoruz" dedi.

2020 yılında kurdukları kurutma tesisi ile meyveyi 5'inci mevsime taşıdıklarını dile getiren Şahutoğlu, "Yöresel ürünlerin güvenli ve kaliteli üretilebilmesi için kadın kooperatifleri var. Üretimin zor, ama bir o kadar da kıymetli olduğu günlerden geçerken, bu tür ürünlerin kooperatifler eliyle güvenilir ve sağlıklı üretilmesi tüketicide farkındalık oluşturuyor. Bu kapsamda coğrafi işaretli ürünleri desteklemeye devam edeceğiz" diye konuştu.

"En büyük hedefimiz, uluslararası pazarlara açılmak"

Mersinden Kadın Kooperatifi kurucu ortaklarından Eylem Bozdoğan da 2019 yılında çıktıkları kooperatifçilik yolunda kadınların güçlendirilmesine ve Mersin'in kalkınmasına odaklandıklarını belirterek, "Bu yola çıktığımızda asıl hedefimiz, hem kadınlar hem de Mersin'di. Bu 2 değer üzerine çalışmalarımızı yürüteceğimize dair toplantılar yaptık, stratejiler hazırladık. Çıktığımız bu yolculukta zorluklarla karşılaştık, ancak bu süreçte önemli deneyimler kazandık" dedi.

Kurutma tesisi hakkında bilgi veren Bozdoğan, "Bu proje Türkiye'de birçok yerde kuruldu. Fakat tek devam eden, Mersin'deki kurutma tesisimiz oldu. Yaklaşık 3 yıldır kalite belgemizi de elimizde bulunduruyoruz. Büyük market zincirlerinde bu belge oldukça önem taşıyor. Ambalajlama, etiketleme, kalite güvenliği ve üretim hacminin yeterli seviyeye ulaşmasını sağladıktan sonra en büyük hedefimiz, uluslararası pazarlara açılmak" diye konuştu. - MERSİN

Kaynak: İHA

Ekonomi, Enerji, mersin, Tarım, Güneş, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Güneş Enerjili Kurutma Tesisisi'nde hedef uluslararası pazar - Son Dakika

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