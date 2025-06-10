Güneşin Kadınları Kooperatifi Avrupa Birliği\'nden 103 bin Euro Hibe Aldı

Merkezi Yenişehir'de olan ve Yenişehir Belediyesi tarafından desteklenen Güneşin Kadınları Kooperatifi hazırladığı 'Güneşin Kadınları Yarhisar Turizm Projesi' Avrupa Birliği'nden 103 bin 800 euro hibe desteği aldı.

Yenişehir Belediyesi'nin desteklediği ve merkezi de Yenişehir'de bulunan Güneşin Kadınları Kooperatifi, Avrupa Birliği tarafından Kooperatiflere Destek Hibe Programı'na Güneşin Kadınları Yarhisar Turizm Projesi ile başvurdu. Yüzlerce projenin yarıştığı programda Güneşin Kadınları Kooperatifi'nin hazırladığı proje başarılı bulunarak 103 bin 800 euro hibe almaya hak kazandı. Proje ile Yarhisar'ın turizm sektörüne katılımı, Ulusal ve bölgesel bir turizm destinasyonu olmasına katkı sağlanacak. Ayrıca, halka alternatif gelir kaynakları sağlanarak, sürdürülebilir iş alanı oluşturulacak.

Konu hakkında açıklama yapan Güneşin Kadınları Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı Naciye Özdemir, "Yenişehir'de bir ilki başarmanın gururunu yaşıyoruz. Güneşin Kadınları Kooperatifi olarak Yarhisar Şelalesi'nin hemen yanında bulunan alanda yapmayı planladığımız projemizle Enhancer çağrısına başvuru yaptık. Projemiz yüzlerce proje arasında en yüksek destekleme oranına ulaşan projeler arasında yer aldı ve AB'den 103 bin euroluk hibe almaya hak kazandı" dedi.

Proje hakkında da konuşan Özdemir, "Yenişehir'in en önemli tarihi ve doğa turizm destinasyonlarından biri olan Yarhisar'ı gerçek manada turizme kazandırmak istedik. İlçemizin turizmine yönelik elimizden gelen çabayı gösterdik. AB'den aldığımız hibe ile birlikte çok kısa bir süre içerisinde, çok güzel bir projeyi ilçemize kazandırmış olacağız. Bu projenin tüm Yenişehirli kadınların yararına olması için çeşitli faaliyetleri de içerisinde barındıracağız. İlk etapta 12 kişiye direkt istihdam kapısı açılmış olacak. Öte yandan bu projeyle birlikte kooperatiflerin de fon bulma sıkıntısını bu şekilde aşabileceğini göstermiş olarak diğer kadın kooperatiflerine de örnek oluyoruz. Bize her konuda destek olan Yenişehir Belediye Başkanımız Sayın Ercan Özel'e çok teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

Proje Koordinatörü Tijen Yener de, "Yarhisar'ın tarihi geçmişi bana bu projeyi hazırlamak için ilham oldu. Yenişehir Belediyesi Proje Ekibi ile yaptığımız ortak akıl buluşmalarında da projemizi geliştirdik. Hem Kooperatifimizdeki kadınlara hem de Yenişehir'deki kadınlara katkı sağlayacak şekilde hazırlayarak Avrupa Birliği'ne sunduk ve çok beğenildi. Yenişehir'e ilk defa Avrupa Birliği'nden fon sağlamış olduk" diye konuştu.

Yenişehir'de bir ilki gerçekleştirerek tarihi bir hibeyi ilçeye kazandıran Güneşin Kadınları Kooperatifi'ni kutlayan Yenişehir Belediye Başkanı Ercan Özel de, "Yenişehir'in gelişmesi için atılan her adımın arkasında olacağımızı söylemiştik. Tarım kenti olan Yenişehir'in aynı zamanda tarihi değerleri ve doğal güzellikleriyle de ön plana çıkması için çalışıyoruz. Turizme odaklanarak, ilçemizin hak ettiği payı almasını istiyoruz. Güneşin Kadınları Kooperatifi'miz gerçekten güzel bir projeyle katıldıkları Enhancer'den 103 bin 800 euroluk bir hibe ile döndü. Başta, Başkan Naciye Özdemir ve Yönetim Kurulu Üyeleri ile Proje Koordinatörü Tijen Yener ve Yenişehir Belediyesi Proje Ekibi olmak üzere emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. İlçemizdeki kadın kooperatiflerimiz başta olmak üzere, tarımsal kooperatifler ve kamu yararına çalışan derneklerimizi desteklemeye, onlarla proje üretmeye, projelerine destek olmaya devam edeceğiz. İlçemizi yapacağımız projelerle, alacağımız hibelerle kalkındırmaya ve büyüteceğiz" dedi. - BURSA