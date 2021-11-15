Güney Afrika Cumhuriyeti'nde Afrika İçi Ticaret Fuarı başladı

Afrika kıtasının en büyük fuarlarından biri olan "Afrika İçi Ticaret Fuarı", Güney Afrika Cumhuriyeti'nin Durban kentinde başladı.

Afrika kıtasından 55 ülkeden 1000'in üzerinde firmanın ürünlerini sergilediği fuarı, 10 binden fazla kişinin ziyaret etmesi bekleniyor.

Güney Afrika Cumhurbaşkanı Cyril Ramaphosa'nın katıldığı açılış töreninde, kıta genelinden birçok ülke bakanlık düzeyinde temsil edildi.

Fuarın katılımcılarından Zimbabve Yatırım Ofisi Temsilcisi Tino Kambasha, AA muhabirine, fuarın Zimbabveli firmalara önemli ticari fırsatlar sunduğunu belirtti.

Kambasha, bu fuarda Zimbabve'ye doğrudan yabancı yatırım çekmeyi hedeflediklerini kaydetti.

Uganda İhracat Tanıtım Kurulu Temsilcisi Brenda Katarikawe Opus ise, son yıllarda diğer Afrika ülkelerine ihracatı artırmayı planladıklarını ifade ederek, " Afrika İçi Ticaret Fuarı, bu açıdan ihracatımızı geliştirmemize büyük katkıda bulunuyor." dedi.

Fuar, 21 Kasım'a kadar ziyaretçilere açık olacak.