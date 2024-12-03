Güney Kore'de Sıkıyönetim ve Piyasalarda Düşüş - Son Dakika
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Ekonomi

Güney Kore'de Sıkıyönetim ve Piyasalarda Düşüş

Yoon'un sıkıyönetim ilanı sonrası Güney Kore hisse ve won değer kaybetti, yaptırımlar dönemi başladı.

03.12.2024 21:16
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NEW Güney Kore Devlet Başkanı Yoon Suk Yeol'un muhalefetin devlet karşıtı aktivitelere bulaştığını belirterek, ülkede "sıkıyönetim" ilan etmesinin ardından ABD'de Güney Kore hisselerine bağlı borsa yatırım fonları ile ülkenin para birimi won düşüşe geçti.

New York borsasında EWY koduyla işlem gören iShares MSCI Güney Kore borsa yatırım fonu (ETF), Güney Kore'de sıkıyönetim ilan edilmesi sonrasında bir önceki seans kapanışına göre yüzde 7 azalışla 52,67 dolara kadar indi.

Son bir yılın en düşük seviyesini gören endeks, parlamentonun Devlet Başkanı Yoon'un ilan ettiği sıkıyönetimin kaldırılmasını kabul etmesi sonrasında değer kaybının bir kısmını telafi etti.

ABD'de işlem gören Güney Kore ETF'leri, TSİ 19.50 itibarıyla yüzde 3,9 azalarak 54,52 dolar oldu.

Wonda sert düşüş

Ülkenin para birimi wonda da sert kayıplar görülürken, ABD doları, aynı saat itibarıyla won karşısında yaklaşık yüzde 1,5 değer kazandı.

Won, sıkıyönetim ilanı sonrasında iki yılın en düşük seviyesine gerilemişti.

Öte yandan, ABD borsalarında işlem gören Güney Koreli şirketlerden Coupang'ın hisseleri yüzde 6, KT Corporation'ın hisseleri yüzde 3 ve çelik üreticisi Posco'nun hisseleri yüzde 5 düştü.

?Güney Kore'de sıkıyönetim ilanı

Güney Kore Devlet Başkanı Yoon, muhalefetin devlet karşıtı aktivitelere bulaştığını belirterek, ülkede "sıkıyönetim" ilan etmişti.

Yoon, "Sıkıyönetim Kuzey Kore yanlısı güçleri ortadan kaldırmayı ve anayasal özgürlük düzenini korumayı amaçlıyor." ifadesini kullanmıştı.

Parlamento ise Devlet Başkanı Yoon'un ilan ettiği sıkıyönetimin kaldırılmasını oylayarak kabul etti.

Yoon'un "sıkıyönetim" kararının, muhalefetteki Demokrat Partinin parlamento bütçe komisyonunda bütçe tasarısını reddetmesinin ve devlet denetçisi ile başsavcı hakkında görevlerini kötüye kullanma önergeleri sunmasının ardından geldiği belirtiliyor.

Kaynak: AA

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Son Dakika Ekonomi Güney Kore'de Sıkıyönetim ve Piyasalarda Düşüş - Son Dakika

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