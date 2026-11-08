Güney Kore kooperatif heyeti Muğla\'da fidan dikti, sığla tesisini gezdi

Ormancılık ve kooperatifçilik temasları için Muğla'ya ziyaret eden Güney Kore Ulusal Ormancılık Kooperatifleri Federasyonu (NFCF) heyeti, ziyaret programlarının ikinci gününde Gökova Orman Fidanlığını ziyaret etti. Ziyaretin ardından Köyceğiz Balcılar Köyü yakınlarında bulunan kooperatifler birliği alanına fidan diken Güney Kore Orman Kooperatifleri heyeti Köyceğiz Kavakarası Köyünde bulunan Sığla Yağı Üretim tesisini ziyaret etti.

Güney Kore Ulusal Ormancılık Kooperatifleri Federasyonu heyetinin Gökova Fidanlık ziyaretinde Bölge Müdürümüz Mustafa Ülküdür, Bölge Müdür Yardımcıları Özgür Cılız ve Ersen Çetin ile Fidanlık Müdürü İsmet Dokur eşlik etti. Güney Kore heyetine ev sahipliği yapan OR-KOOP Genel Başkanı Ahmet Çetiner ve Genel Başkan Yardımcıları Eray Çiçek ile kooperatif başkanları programa eşlik etti.

Fidanlık programının ardından Muğla-Fethiye karayolunun Balcılar Köyü kavşağına yakın bir noktaya yapılan MUKOBİRLİK tesisinde iki ülke kooperatifçiliği anısına dostluk fidanları dikildi. Heyet Köyceğiz Kavakarası Sığla Üretim Tesisi ve Beyobası'ndaki süs bitkisi üretim seralarında ziyaret yaptıktan sonra Muğla'dan ayrıldı.