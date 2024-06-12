Güneydoğu Anadolu Halı İhracatçıları Birliği Heyeti Japonya'da Faaliyetlerine Başladı - Son Dakika
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Ekonomi

Güneydoğu Anadolu Halı İhracatçıları Birliği Heyeti Japonya'da Faaliyetlerine Başladı

Ticaret Bakanlığı tarafından desteklenen Güneydoğu Anadolu Halı İhracatçıları Birliği heyeti, Osaka'da gerçekleştirdikleri görüşme ve temasların ardından Tokyo'da faaliyetlerine devam ediyor. Heyet, Japonya'nın halı sektörü açısından yüksek potansiyele sahip bir pazar olduğunu belirterek, bu pazardan daha fazla pay almak için çalışmalarına devam edeceklerini ifade etti.

12.06.2024 12:44
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Ticaret Bakanlığı tarafından desteklenen Halı sektörüne yönelik Sektörel Ticaret Heyeti kapsamında Osaka'da görüşme ve temaslarını tamamlayan Güneydoğu Anadolu Halı İhracatçıları Birliği heyeti, Osaka'nın ardından geldiği Tokyo'da faaliyetlerine başladı.

Gaziantepli halıcılar Japonya'ya yönelik başladıkları ikili görüşme programı kapsamında ilk olarak Osaka'da iki günlük bir program dahilinde ikili iş görüşmeleri ve yerinde pazar araştırması yaptıktan sonra şimdi de Tokyo'da programlarına devam ediyorlar. Güneydoğu Anadolu Halı İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Zeynal Abidin Kaplan yaptığı değerlendirmede Osaka'da oldukça başarılı ve faydalı görüşmeler ve ziyaretler yaptıklarını, Tokyo için de bir o kadar umutlu olduklarını dile getirdi. Başkan Kaplan yaptığı açıklamada, "Japonya, halı sektörümüz açısından potansiyeli çok yüksek bir pazar. Henüz bu pazar ile teması ve ticareti olmayan firmalarımız da heyetimizde yer almaktadır. Dünyadan 600 milyon dolara yaklaşan bir halı ithalatı olan bir ülke pazarından yıllardır uzak durmamız ve istifade edememiş olmamız bizler adına çok büyük bir eksiklik. Ancak Türk halıcılarının, bu pazardan aldıkları payı artırabilmek için başlattığımız çalışmalardan umutluyuz. Bu büyük pazardan aldığımız payı artırabilmek için sadece bir heyet faaliyeti ile yetinmeyeceğiz. Japonya büyük olduğu kadar işleyişi ve pazar şartları yönü ile zor bir pazar. İlk temastan sonuç alınamayacağının farkındayız. Önümüzdeki yıllarda çok kez fuar katılımı, benzer heyetler ve farklı tanıtım faaliyetleri ile bu pazarı zorlamaya devam edeceğiz. Erişimimizin zayıf olduğu pazarlara yoğunlaşmak ve bu pazarlarda genişlemeye çalışmanın sektörün içinde bulunduğu iç rekabeti de hafifleteceğini düşünüyoruz" dedi.

Osaka'nın ardından Tokyo'da da oldukça başarılı iş görüşmeleri gerçekleştirdiklerini söyleyen Başkan Kaplan, kendilerini bir an olsun yalnız bırakmadan programlarına eşlik eden Tokyo Ticaret Başmüşaviri Mukaddes Nur Yılmaz ve Ticaret Müşaviri Güzide Zeynep Karahisarlı'ya heyet programına verdikleri destekten ötürü heyet katılımcıları adına teşekkür ederek bir plaket takdim etti. - GAZİANTEP

Kaynak: İHA

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Son Dakika Ekonomi Güneydoğu Anadolu Halı İhracatçıları Birliği Heyeti Japonya'da Faaliyetlerine Başladı - Son Dakika

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