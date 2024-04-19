Güneydoğu Anadolu Hububat Bakliyat Yağlı Tohumlar ve Mamulleri İhracatçıları Birliği 2023 Mali Genel Kurul Toplantısı Yapıldı

Ekonomi

Güneydoğu Anadolu Hububat Bakliyat Yağlı Tohumlar ve Mamulleri İhracatçıları Birliğinin 2023 yılı mali genel kurul toplantısı yapıldı. Genel kurulda konuşan Başkan Celal Kadooğlu, ihracatçılara, "Finans yönetiminizi hassasiyetle yapın" uyarısında bulundu.

Mehmet Surur Aydın'ın divan başkanı, Batuhan Memiş ve Mehmet Bülent Baharoğlu'nun da divan üyesi olarak görev yaptığı genel kurula TİM Başkan Vekili ve GAİB Koordinatör Başkanı Ahmet Fikret Kileci, TİM Sektör Kurulu Başkanı Ahmet Tiryakioğlu, Güneydoğu Anadolu Halı İhracatçıları Birliği Başkanı Zeynal Abidin Kaplan, Güneydoğu Anadolu Kuru Meyve ve Mamulleri İhracatçıları Birliği Başkanı Mehmet Çıkmaz, TİM ve Bakanlık temsilcileri ile ihracatçılar katıldı.

"Girdi maliyetlerine dikkat edin"

Güneydoğu Anadolu Hububat Bakliyat Yağlı Tohumlar ve Mamulleri İhracatçıları Birliği Başkanı Celal Kadooğlu, genel kurul sonrası yaptığı konuşmada, katılımcılara teşekkür ettikten sonra genel bir değerlendirme yaptı. Başkan Kadooğlu, 2023 yılında sıkıntılı bir dönem geçirdiklerini belirterek, "Şu anda finansa erişimde ciddi sıkıntı yaşanıyor. Girdi maliyetlerinin arttığı, kur dengesinin aşağıda olduğu bir ortamda ihracat yapmaya çalışan bir aileyiz. Buradan ihracat ailesine bir mesaj vermek istiyorum; Lütfen hepimiz finans yönetimimizi hassasiyetle yapalım. Girdi maliyetlerimizde bir kemer sıkmaya, tasarrufa gidelim. Çünkü bol keseden dağıtabileceğimiz bir ortam yok. TL bazında yüzde 60-70 faizlerin olduğu, döviz bazında yüzde 12 ile 18 arasında maliyetlerin olduğu bir ortamda ihracat yapma mücadelesi veriyoruz. Gerçekten zor bir ortamdayız. Bu açıdan hepimizin çok hassasiyetle işimizin başında olmamız gerektiğini belirtmek istiyorum. Ta ki, 2024 yılı sonuna kadar bu süreç böyle devam edecektir. Enflasyon ve girdi maliyetlerindeki artışlar kar marjlarımızı çok düşürdü. Bu nedenle işimize biraz daha konsantre olmamız gerekiyor. Ama ben şuna da inanıyorum ki; Bizim bu coğrafyanın insanları mücadeleyi seven bir ruha sahiptir. Allah'ın izni ile hepimiz bu mücadeleyi yapacağız ve başaracağız. Ben bütün ihracat ailemize güveniyorum" dedi.

174 ülkeye ihracat

Genel kurulda, Güneydoğu Anadolu Hububat Bakliyat Yağlı Tohumlar ve Mamulleri İhracatçıları Birliğinin 2023 yılı faaliyet raporu oy birliği ile kabul edildi. Faaliyet raporunda, "Ülkemiz hububat, bakliyat, yağlı tohumlar ve mamulleri ihracatı 2023 yılında yüzde 8 artışla 12 milyar 380 milyon ABD doları olmuştur. Birliğimiz ihracatı ise yüzde 6,6 artışla 3 milyar 806 milyon ABD doları olarak gerçekleşmiştir. 2023 yılı Birliğimiz hububat, bakliyat, yağlı tohumlar ve mamulleri ihracatının Türkiye hububat, bakliyat, yağlı tohumlar ve mamulleri ihracatı içindeki payı yüzde 30,7 olmuştur. Birliğin bölgemizden yapılan ihracat içindeki payı ise yüzde 32,4 olarak gerçekleşmiştir. 2023 yılında, Birliğimizden yapılan ihracatın yüzde 16,2'sini makarna, yüzde 14,4'ünü buğday unu ve yüzde 12,7'sini ay çiçek tohumu yağı, yüzde 9,7'sini mısır oluşturmaktadır. 2023 yılında toplam 174 ülkeye hububat, bakliyat, yağlı tohumlar ve mamulleri ihracı gerçekleşmiştir" denildi.

Genel kurulun ardından Divan Başkanı Mehmet Surur Aydın da, yaptığı değerlendirmede, Güneydoğu Anadolu Hububat Bakliyat Yağlı Tohumlar ve Mamulleri İhracatçıları Birliği'nin başarılı bir süreç geçirdiğini belirterek, "Başkanımız Celal Kadooğlu ve yönetim kurulu üyelerine hizmetlerinden dolayı teşekkür ediyoruz" diye konuştu. - GAZİANTEP