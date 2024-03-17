Güneydoğu Anadolu Hububat Bakliyat Yağlı Tohumlar ve Mamulleri İhracatçıları Birliği Başkanı Celal Kadooğlu, yılın ilk iki ayında ihracatı yüzde 19,5 artırarak 560 milyon dolara taşıdıklarını bildirdi.
Kadooğlu, yazılı açıklamasında, Güneydoğu'daki hububatçıların geçen yılın aynı dönemine göre yaklaşık 100 milyon dolar fazla satış yaptığını belirtti.
Bölgeye toplam hububat ihracatında Irak'ın payının yüzde 36'yı geçtiğini kaydeden Kadooğlu, Cibuti, Libya, Gana ve Togo gibi Afrika ülkelerinin en büyük 10 pazar içinde yer aldığını ifade etti.
Küresel ekonomik resesyona bağlı olarak talepteki azalmaya karşın, geçen yıllardan devreden stokların buğday fiyatları üzerindeki baskısına değinen Kadooğlu, şunları kaydetti:
"Yılın ilk iki ayındaki ihracatı yüzde 19,5 artırarak hububat ihracatını 560 milyon dolara ulaştırdık. Dünyada son 2 yıldaki buğday üretimi 1,5 milyar tonu aştı. 2022'den bu yana devam eden bu bollukta, maddi imkanı olan ülkeler, depolarında yüksek miktarda stok yaptı. Yeni hasat sezonu yaklaşırken bu alandaki rekabetin yoğunlaştığını, bunun da küresel fiyatlar üzerinde bir miktar baskı yarattığını görüyoruz. Bizim bölgemizde de buğdayın ihracat birim fiyatlarındaki gerileme yüzde 10'a yaklaşmış durumda. Öte yandan her ülkenin alım gücü aynı olmadığından, ekonomik olarak daha az gelişmiş bölgelerdeki talep durmuş değil. Bunu ilk 2 aydaki buğday ihracatımızın miktar bazında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 15 artış göstermiş olmasından da teyit ediyoruz. Güneydoğu Anadolu'dan en fazla buğday ihracatını Irak, Suriye, Cibuti, Etiyopya ve Somali'ye yapıyoruz."
Son Dakika › Ekonomi › Güneydoğu Anadolu Hububat İhracatı Yüzde 19,5 Arttı - Son Dakika
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