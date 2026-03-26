Güneydoğu Asya Nükleer Enerji Planlarını Yeniden Gözden Geçiriyor

Güneydoğu Asya ülkelerinin, ABD ve İsrail'in İran'a saldırılarıyla başlayan savaşın enerji arzında aksaklıklara yol açtığı dönemde yapay zeka veri merkezleri için nükleer enerji planlarını yeniden gözden geçirdikleri belirtiliyor.

Birçok Güneydoğu Asya ülkesi, nükleer planlarını yeniden canlandırarak çeşitli hedefler koyuyor. Bu hedeflere ulaşılması halinde bölgenin neredeyse yarısının 2030'lu yıllarda nükleer enerjiye sahip olabileceği ifade ediliyor.

Analistler, ABD-İsrail ile İran arasındaki savaşın, Asya'nın enerji arzının kırılganlığını vurguladığı, petrol ve doğal gaza alternatif oluşturma konusunda da aciliyet duygusunu artırdığı değerlendirmesinde bulunuyor.

Petrol fiyatlarındaki artış nükleer çabaları hızlandırdı

Filipinler Nükleer Araştırma Enstitüsünden Alvie Astronomo, çatışmaların yol açtığı ham petrol fiyatlarındaki yükselişin, ülkelerin nükleer çabalarını hızlandırma motivasyonunu artırdığını belirtti.

Astronomo, nükleer elektriğin başlangıçta ucuz olmasını öngörmediğini ancak uzun vadede Filipinler'in enerji güvenilirliğini, bağımsızlığını ve maliyetlerini iyileştireceği yorumunu yaptı.

Orta Doğu'da devam eden çatışmaların yakıt maliyetlerinin değişkenliğini ve tedarikinin de istikrarsızlığını gösterdiğini vurgulayan Astronomo, nükleerin, enerji açısından kendi ayakları üstünde durabilme konusunda alternatif çözüm olduğunu savundu.

Güneydoğu Asya ülkelerinin nükleer enerji planları

Uluslararası Enerji Ajansına (IEA) göre, Güneydoğu Asya'nın 2035 yılına kadar küresel enerji talebindeki büyümenin dörtte birini oluşturması bekleniyor.

Uluslararası enerji düşünce kuruluşu Ember de bunun nedenlerinden birinin Endonezya, Malezya, Singapur, Tayland, Vietnam ve Filipinler'deki 2 binden fazla veri merkezi olduğunu belirtiyor.

Öte yandan, Güneydoğu Asya Ülkeleri Birliği'nin (ASEAN) 11 üyesinden Endonezya, Malezya, Tayland, Vietnam ve Filipinler olmak üzere 5'inin nükleer enerji edinme peşinde olduğu değerlendiriliyor.

Vietnam, Rusya Devlet Nükleer Enerji Kuruluşu Rosatom'un desteğiyle iki nükleer santral inşa ediyor. Endonezya da geçen yıl yeni enerji planına nükleer enerjiyi de ekleyerek 2034 yılına kadar iki küçük modüler reaktör inşa etmeyi hedefliyor.

Tayland ise geçen yıl, 2037'ye kadar nükleer enerji üretim kapasitesine 600 megavat ekleme hedefini koydu.

Kamboçya'nın son ulusal stratejisi nükleer enerjiye açık tutum sergilerken Singapur da geçen yıl kendi nükleer enerji potansiyelini inceleme planlarını belirledi.

Malezya'da 500'den fazla aktif veri merkezi bulunuyor, Ember'e göre yaklaşık 300'ü yapım aşamasında ve bin 140 civarında veri merkezinin de inşası planlanıyor.

Nükleer programını geçen yıl yeniden canlandıran Malezya, 2032'de nükleer enerjiyi devreye almayı hedefliyor.