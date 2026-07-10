Güneydoğu\'da Kuru Meyve İhracatı 121 Milyon Dolar

Güneydoğu Anadolu Bölgesi, 2025 yılında yaşanan kuraklık ve don olaylarının getirdiği tüm olumsuzluklara rağmen yılın ilk yarısında 121 milyon 418 bin dolarlık kuru meyve ve mamulleri ihracatına imza attı. Sektörün gözü, önümüzdeki hasat döneminde özellikle Antep fıstığında beklenen rekor rekolteye çevrildi.

Bölge ekonomisinin en önemli lokomotiflerinden olan kuru meyve sektörü, geçtiğimiz yıl iklim krizinin getirdiği zorluklarla mücadele etmesine rağmen küresel pazardaki gücünü koruyor. Güneydoğu Anadolu İhracatçı Birlikleri (GAİB) verilerine göre, bölgedeki kuru meyve ve mamulleri ihracatçıları 2026 yılının ilk 6 ayında dünya genelinde 85 ülke ve serbest bölgeye toplam 12 bin 769 ton ürün göndererek Türkiye'ye 121 milyon 418 bin dolar döviz girdisi sağladı.

İhracatın lokomotifi yine Antep fıstığı oldu

Bölge ihracatının ürün bazında dağılımına bakıldığında, "yeşil altın" olarak nitelendirilen Antep fıstığı her zamanki gibi liderliğini korudu. Sektör, en fazla geliri 48 milyon 648 bin dolarla Antep fıstığından elde etti. Antep fıstığını, 34 milyon 516 bin dolarlık dış satımla kuru kayısı ve 13 milyon 992 bin dolarla kuru incir takip etti. İlk yarının en dikkat çekici performanslarından biri ise cevizde yaşandı. Ceviz ihracatı yüzde 54,2'lik rekor bir artış göstererek 4 milyon 135 bin dolarla en fazla ihraç edilen ürünler listesinde 5. sıraya yerleşti.

Avrupa Birliği Lider, Almanya zirvede

Güneydoğu'nun lezzetlerine en büyük talep yine Avrupa pazarından geldi. Ülke grupları bazında bakıldığında, Avrupa Birliği (AB) ülkelerine yapılan dış satım 67 milyon 67 bin dolarla ilk sırada yer aldı. AB'yi, 15 milyon 304 bin dolarla Amerika ülkeleri ve 10 milyon 196 bin dolarla Türk Cumhuriyetleri izledi.

Ülke bazındaki sıralamada ise geleneksel pazar olan Almanya, 23 milyon 77 bin dolarlık ithalatıyla zirvedeki yerini korudu. Almanya'yı 19 milyon 44 bin dolarla İtalya ve 8 milyon 606 bin dolarla ABD takip etti.

"Hedeflerimize ulaşmak için çalışıyoruz"

Rakamları ve sektörün geleceğini değerlendiren Güneydoğu Anadolu Kuru Meyve ve Mamulleri İhracatçıları Birliği Başkanı Murat Bakır, 2025 yılında yaşanan meteorolojik olumsuzlukların altını çizdi. Üretimde yaşanan kuraklık ve don etkisinin ton bazında yüzde 46 seviyelerinde bir gerilemeye yol açtığını belirten Bakır, yeni sezondan oldukça umutlu olduklarını vurguladı.

Başkan Murat Bakır, "Bölge ihracatının temel direkleri olan Antep fıstığı ve kuru kayısı geçen yıl olumsuz hava şartları nedeniyle çok fazla etkilendi. Bunun etkisiyle birlikte ton bazında yüzde 46 seviyelerinde bir gerileme yaşadık. Önümüz hasat dönemi, özellikle Antep fıstığında 2027 sezonunda 1 milyon tona yakın verim bekleniyor. Herhangi bir olumsuzluk yaşanmazsa Antep fıstığında önemli bir rekolte beklentimiz var. İnşallah verimli bir sezon geçmesi durumunda hem yıl sonu hem de 2027 döneminde bu rakamları tekrar toparlayacağımıza inanıyorum" diye konuştu. - GAZİANTEP