Güneydoğu'nun İhracatı Artıyor - Son Dakika
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Güneydoğu'nun İhracatı Artıyor

03.07.2026 12:37
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Haziranda Güneydoğu Anadolu'dan yapılan ihracat 1.1 milyar dolara çıkarak %26.5 arttı.

Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nden haziran ayında 1,1 milyar dolarlık ihracat gerçekleştirildi.

Güneydoğu Anadolu İhracatçı Birliklerinden (GAİB) yapılan açıklamaya göre, bölgenin haziran ayı ihracatı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 26,5 artarak 1,1 milyar dolara ulaştı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen GAİB Koordinatör Başkanı Mete Akcan, ihracatçıların uluslararası pazarlardaki etkinliğini artırmaya yönelik çalışmalarını sürdürdüklerini belirtti.

Eğitim, tanıtım, fuar, ticaret heyeti ve iş geliştirme faaliyetlerine devam ettiklerini ifade eden Akcan, "Firmalarımızın uluslararası pazarlarda daha güçlü bir şekilde yer almasını sağlayacak projeleri hayata geçirirken, yeni iş birlikleri oluşturacak organizasyonlara da önümüzdeki dönemde devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Akcan, bölgeden 67 firmanın Türkiye İhracatçılar Meclisinin "İlk 1000 İhracatçı Araştırması"nda yer almasının üretim ve ihracat altyapısının gücünü ortaya koyduğunu belirtti.

İstanbul Sanayi Odasının "Türkiye'nin 500 Büyük Sanayi Kuruluşu" listesinde de bölgeden 37 firmanın bulunduğunu aktaran Akcan, bunun bölge sanayisinin üretim kapasitesi ve rekabet gücünün önemli göstergelerinden biri olduğunu kaydetti.

Kaynak: AA

Güneydoğu Anadolu, Ekonomi, İhracat, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Güneydoğu'nun İhracatı Artıyor - Son Dakika

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