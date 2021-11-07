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Günlük elektrik üretim ve tüketim verileri - Son Dakika

Günlük elektrik üretim ve tüketim verileri

07.11.2021 10:05
Günlük elektrik üretim ve tüketim verileri

Türkiye'de dün günlük bazda 840 bin 603 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 837 bin 255 megavatsaat oldu.

Türkiye'de dün günlük bazda 840 bin 603 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 837 bin 255 megavatsaat oldu.

Türkiye Elektrik İletim AŞ'nin saat 10.00'daki verilerine göre, dün en yüksek elektrik tüketimi 38 bin 564 megavatsaatle 19.00'da, en düşük tüketim ise 29 bin 699 megavatsaatle 05.00'te gerçekleşti.

Günlük bazda dün 840 bin 603 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 837 bin 255 megavatsaat olarak kayda geçti.

Üretimde ilk sırada yüzde 30,3 payla doğal gaz santralleri yer aldı. Bunu yüzde 22 ile ithal kömür santralleri ve yüzde 16,2 ile linyit santralleri izledi.

Öte yandan, dün 12 bin 997 megavatsaat elektrik ithalatı, 16 bin 303 megavatsaat elektrik ihracatı yapıldı.

Türkiye Elektrik İletim AŞ, Türkiye, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Günlük elektrik üretim ve tüketim verileri - Son Dakika Ekonomi


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