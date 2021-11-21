Türkiye'de dün günlük bazda 901 bin 240 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 899 bin 974 megavatsaat oldu.

Türkiye Elektrik İletim AŞ'nin saat 10.00'daki verilerine göre, dün en yüksek elektrik tüketimi 42 bin 879 megavatsaatle 12.00'de, en düşük tüketim ise 31 bin 114 megavatsaatle 05.00'te gerçekleşti.

Günlük bazda dün 901 bin 240 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 899 bin 974 megavatsaat olarak kayda geçti.

Üretimde ilk sırada yüzde 32,7 payla doğal gaz santralleri yer aldı. Bunu yüzde 21,9 ile ithal kömür santralleri ve yüzde 13,5 ile linyit santralleri izledi.

Öte yandan, dün 10 bin 845 megavatsaat elektrik ithalatı, 12 bin 641 megavatsaat elektrik ihracatı yapıldı.