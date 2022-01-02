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Günlük elektrik üretim ve tüketim verileri - Son Dakika

Günlük elektrik üretim ve tüketim verileri

02.01.2022 10:15
Günlük elektrik üretim ve tüketim verileri

Türkiye'de dün günlük bazda 748 bin 887 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 735 bin 806 megavatsaat oldu.

Türkiye'de dün günlük bazda 748 bin 887 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 735 bin 806 megavatsaat oldu.

Türkiye Elektrik İletim AŞ'nin saat 10.00'daki verilerine göre, dün en yüksek elektrik tüketimi 36 bin 523 megavatsaatle 19.00'da, en düşük tüketim ise 26 bin 199 megavatsaatle 06.00'da gerçekleşti.

Günlük bazda dün 748 bin 887 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 735 bin 806 megavatsaat olarak kayda geçti.

Üretimde ilk sırada yüzde 28,4 payla doğal gaz santralleri yer aldı. Bunu yüzde 23,6 ile ithal kömür santralleri ve yüzde 18,2 ile linyit santralleri izledi.

Öte yandan, dün 12 bin 784 megavatsaat elektrik ihracatı, 15 bin 998 megavatsaat elektrik ithalatı yapıldı.

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Türkiye Elektrik İletim AŞ, Türkiye, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

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