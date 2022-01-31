Üye Girişi
Günlük elektrik üretim ve tüketim verileri - Son Dakika

Günlük elektrik üretim ve tüketim verileri

31.01.2022 10:14
Günlük elektrik üretim ve tüketim verileri

Türkiye'de dün günlük bazda 841 bin 27 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 844 bin 839 megavatsaat oldu.

Türkiye'de dün günlük bazda 841 bin 27 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 844 bin 839 megavatsaat oldu.

Türkiye Elektrik İletim AŞ'nin saat 10.00'daki verilerine göre, dün en yüksek elektrik tüketimi 39 bin 373 megavatsaatle 20.00'de, en düşük tüketim ise 29 bin 705 megavatsaatle 06.00'da gerçekleşti.

Günlük bazda dün 841 bin 27 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 844 bin 839 megavatsaat olarak kayda geçti.

Üretimde ilk sırada yüzde 22,8 payla ithal kömür santralleri yer aldı. Bunu yüzde 20,1 ile doğal gaz santralleri ve yüzde 18,4 ile barajlı hidroelektrik santralleri izledi.

Öte yandan, dün 16 bin 521 megavatsaat elektrik ihracatı, 20 bin 353 megavatsaat elektrik ithalatı yapıldı.

YORUMLAR
500

Türkiye Elektrik İletim AŞ, Türkiye, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Günlük elektrik üretim ve tüketim verileri - Son Dakika Ekonomi


Karısının şikayetçi olduğu adam, şehir kameralarını parçaladı Karısının şikayetçi olduğu adam, şehir kameralarını parçaladı         
10:09
Galatasaray'ın yeni transferi Pena, sessiz sedasız İstanbul'a geldi! Galatasaray'ın yeni transferi Pena, sessiz sedasız İstanbul'a geldi!         
10:03
Mahmutyazıcıoğlu cinayetinde adı geçen Fatih Sipahi, Ece Erken'i hedef aldı: Serkan Dakman'la tatile gitmedin mi? Mahmutyazıcıoğlu cinayetinde adı geçen Fatih Sipahi, Ece Erken'i hedef aldı: Serkan Dakman'la tatile gitmedin mi?         
09:56
Son Dakika! Kuzey Marmara Otoyolu'nun kar sebebiyle trafiğe kapalı kalması nedeniyle işletmeci firmaya 6,8 milyon lira ceza kesildi Son Dakika! Kuzey Marmara Otoyolu'nun kar sebebiyle trafiğe kapalı kalması nedeniyle işletmeci firmaya 6,8 milyon lira ceza kesildi         
09:35
Kabine bugün Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında toplanıyor! 4 önemli konu masada Kabine bugün Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında toplanıyor! 4 önemli konu masada         
08:08
Coşkun Sabah dolandırıldığını açıkladı: Başıma gelen pişmiş tavuğun başına gelmemiştir Coşkun Sabah dolandırıldığını açıkladı: Başıma gelen pişmiş tavuğun başına gelmemiştir         
07:57
Başakşehir bombayı patlattı! Premier Lig'den çok tanıdık bir ismi transfer ettiler Başakşehir bombayı patlattı! Premier Lig'den çok tanıdık bir ismi transfer ettiler         
21:55
Trabzon'da Kılıçdaroğlu'na "Hain" diyen çocukla ilgili Bakan Soylu'dan ilk yorum! Trabzon'da Kılıçdaroğlu'na "Hain" diyen çocukla ilgili Bakan Soylu'dan ilk yorum!         
20:37
Kemal Kılıçdaroğlu'ndan partisine sert eleştiri: Başörtüsünü Türkiye'nin bir numaralı sorunu haline getirdik Kemal Kılıçdaroğlu'ndan partisine sert eleştiri: Başörtüsünü Türkiye'nin bir numaralı sorunu haline getirdik         
18:40
Dünyaca ünlü futbolcu tecavüze kalkıştı! Kendisine karşı koyan sevgilisi tanınmaz halde Dünyaca ünlü futbolcu tecavüze kalkıştı! Kendisine karşı koyan sevgilisi tanınmaz halde         
18:39
Fenerbahçe'de istifa sesleri yükseliyor! Başkan adayları belirlendi! Fenerbahçe'de istifa sesleri yükseliyor! Başkan adayları belirlendi!         
14:44
Trabzon'da Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan pankart uyarısı: Arkadakileri göremiyorum, bir an önce kaldırın onu Trabzon'da Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan pankart uyarısı: Arkadakileri göremiyorum, bir an önce kaldırın onu         
14:41
45 dakikalık süreyi değerlendiremedi! Burak Kapacak'a Rizespor talip oldu! 45 dakikalık süreyi değerlendiremedi! Burak Kapacak'a Rizespor talip oldu!         
14:20
İstanbul Havalimanı CEO'su Kadri Samsunlu'dan açıklama: Atatürk Havalimanı açılamaz, biz varken ihtiyaç yok İstanbul Havalimanı CEO'su Kadri Samsunlu'dan açıklama: Atatürk Havalimanı açılamaz, biz varken ihtiyaç yok         
13:48

Son Dakika Haberleri
10:09 Son dakika: İhracat ithalatı karşılayamadı! Dış ticaret aralıkta 6,7 milyar dolar açık verdi
10:09 Karısının şikayetçi olduğu adam, şehir kameralarını parçaladı
09:50 Julien Stephan: Burak Yılmaz ve Zeki Çelik'i takımımda görmek isterdim
09:56 Bilim insanları, 100 bin yeni virüs keşfetti! Aralarında 9 yeni koronavirüs de yer alıyor
09:55 Mahmutyazıcıoğlu cinayetinde adı geçen Fatih Sipahi, Ece Erken'i hedef aldı: Serkan Dakman'la tatile gitmedin mi?
09:54 Koronavirüs mü yoksa grip mi daha ölümcül? Mehmet Ceyhan yanıtladı
09:45 60'dan fazla yavru köpek donmak üzereyken kurtarıldı
09:42 Tefecilere "Kanca" operasyonu! Onlarca insanı tehdit edip zorla senet imzalatmışlar
09:40 Teşkilat'ın son bölümümde neler oldu? Mr. X'i kaçırma planı işe yarayacak mı?
09:35 Son Dakika! Kuzey Marmara Otoyolu'nun kar sebebiyle trafiğe kapalı kalması nedeniyle işletmeci firmaya 6,8 milyon lira ceza kesildi
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 31.01.2022 10:20:22. #1.11#
SON DAKİKA: Günlük elektrik üretim ve tüketim verileri - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement