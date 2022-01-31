Türkiye'de dün günlük bazda 841 bin 27 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 844 bin 839 megavatsaat oldu.

Türkiye Elektrik İletim AŞ'nin saat 10.00'daki verilerine göre, dün en yüksek elektrik tüketimi 39 bin 373 megavatsaatle 20.00'de, en düşük tüketim ise 29 bin 705 megavatsaatle 06.00'da gerçekleşti.

Günlük bazda dün 841 bin 27 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 844 bin 839 megavatsaat olarak kayda geçti.

Üretimde ilk sırada yüzde 22,8 payla ithal kömür santralleri yer aldı. Bunu yüzde 20,1 ile doğal gaz santralleri ve yüzde 18,4 ile barajlı hidroelektrik santralleri izledi.

Öte yandan, dün 16 bin 521 megavatsaat elektrik ihracatı, 20 bin 353 megavatsaat elektrik ithalatı yapıldı.