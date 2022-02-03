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Günlük elektrik üretim ve tüketim verileri - Son Dakika

Günlük elektrik üretim ve tüketim verileri

03.02.2022 10:08
Günlük elektrik üretim ve tüketim verileri

Türkiye'de dün günlük bazda 962 bin 421 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 967 bin 636 megavatsaat oldu.

Türkiye'de dün günlük bazda 962 bin 421 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 967 bin 636 megavatsaat oldu.

Türkiye Elektrik İletim AŞ'nin saat 10.00'daki verilerine göre, dün en yüksek elektrik tüketimi 47 bin 392 megavatsaatle 12.00'de, en düşük tüketim ise 31 bin 837 megavatsaatle 05.00'te gerçekleşti.

Günlük bazda dün 962 bin 421 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 967 bin 636 megavatsaat olarak kayda geçti.

Üretimde ilk sırada yüzde 22,2 payla doğal gaz santralleri yer aldı. Bunu yüzde 19,6 ile ithal kömür ve yüzde 16,2 ile rüzgar santralleri izledi.

Öte yandan, dün 10 bin 118 megavatsaat elektrik ihracatı, 12 bin 419 megavatsaat elektrik ithalatı yapıldı.

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Türkiye Elektrik İletim AŞ, Türkiye, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Günlük elektrik üretim ve tüketim verileri - Son Dakika Ekonomi


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