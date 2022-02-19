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Günlük elektrik üretim ve tüketim verileri - Son Dakika

Günlük elektrik üretim ve tüketim verileri

19.02.2022 10:11
Günlük elektrik üretim ve tüketim verileri

Türkiye'de dün günlük bazda 932 bin 306 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 934 bin 75 megavatsaat oldu.

Türkiye'de dün günlük bazda 932 bin 306 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 934 bin 75 megavatsaat oldu.

Türkiye Elektrik İletim AŞ'nin saat 10.00'daki verilerine göre, dün en yüksek elektrik tüketimi 44 bin 586 megavatsaatle 12.00'de, en düşük tüketim ise 31 bin 413 megavatsaatle 05.00'te gerçekleşti.

Günlük bazda dün 932 bin 306 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 934 bin 75 megavatsaat olarak kayda geçti.

Üretimde ilk sırada yüzde 25,7 payla doğal gaz santralleri yer aldı. Bunu yüzde 20,7 ile ithal kömür santralleri ve yüzde 15,3 ile linyit santralleri izledi.

Öte yandan, dün 15 bin 145 megavatsaat elektrik ihracatı, 16 bin 914 megavatsaat elektrik ithalatı yapıldı.

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Türkiye Elektrik İletim AŞ, Türkiye, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Günlük elektrik üretim ve tüketim verileri - Son Dakika Ekonomi


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