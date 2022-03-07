Günlük elektrik üretim ve tüketim verileri - Son Dakika
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Günlük elektrik üretim ve tüketim verileri

07.03.2022 10:17
Günlük elektrik üretim ve tüketim verileri

Türkiye'de dün günlük bazda 794 bin 110 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 793 bin 913 megavatsaat oldu.

Türkiye'de dün günlük bazda 794 bin 110 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 793 bin 913 megavatsaat oldu.

Türkiye Elektrik İletim AŞ'nin saat 10.00'daki verilerine göre, dün en yüksek elektrik tüketimi 37 bin 359 megavatsaatle 20.00'de, en düşük tüketim ise 28 bin 37 megavatsaatle 08.00'de gerçekleşti.

Günlük bazda dün 794 bin 110 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 793 bin 913 megavatsaat olarak kayda geçti.

Üretimde ilk sırada yüzde 19,3 payla doğal gaz santralleri yer aldı. Bunu yüzde 16,5 ile barajlı hidroelektrik santralleri ve yüzde 16,3 ile linyit santralleri izledi.

Öte yandan, dün 10 bin 314 megavatsaat elektrik ihracatı, 10 bin 218 megavatsaat elektrik ithalatı yapıldı.

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Türkiye Elektrik İletim AŞ, Türkiye, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Günlük elektrik üretim ve tüketim verileri - Son Dakika


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