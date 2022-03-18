Günlük elektrik üretim ve tüketim verileri - Son Dakika
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Günlük elektrik üretim ve tüketim verileri

18.03.2022 10:16
Günlük elektrik üretim ve tüketim verileri

Türkiye'de dün günlük bazda 966 bin 84 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 964 bin 354 megavatsaat oldu.

Türkiye'de dün günlük bazda 966 bin 84 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 964 bin 354 megavatsaat oldu.

Türkiye Elektrik İletim AŞ'nin saat 10.00'daki verilerine göre, dün en yüksek elektrik tüketimi 47 bin 30 megavatsaatle 12.00'de, en düşük tüketim ise 31 bin 819 megavatsaatle 05.00'te gerçekleşti.

Günlük bazda dün 966 bin 84 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 964 bin 354 megavatsaat olarak kayda geçti.

Üretimde ilk sırada yüzde 26,8 payla barajlı hidroelektrik santralleri yer aldı. Bunu yüzde 22,1 ile doğal gaz santralleri ve yüzde 11,9 ile linyit santralleri izledi.

Öte yandan, dün 11 bin 89 megavatsaat elektrik ihracatı, 9 bin 358 megavatsaat elektrik ithalatı yapıldı.

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Günlük elektrik üretim ve tüketim verileri Günlük elektrik üretim ve tüketim verileri Günlük elektrik üretim ve tüketim verileri Günlük elektrik üretim ve tüketim verileri

Türkiye Elektrik İletim AŞ, Türkiye, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Günlük elektrik üretim ve tüketim verileri - Son Dakika


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