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Günlük elektrik üretim ve tüketim verileri

10.04.2022 10:14
Günlük elektrik üretim ve tüketim verileri

Türkiye'de dün günlük bazda 827 bin 548 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 827 bin 582 megavatsaat oldu.

Türkiye'de dün günlük bazda 827 bin 548 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 827 bin 582 megavatsaat oldu.

Türkiye Elektrik İletim AŞ'nin saat 10.00'daki verilerine göre, dün en yüksek elektrik tüketimi 37 bin 348 megavatsaatle 12.00'de, en düşük tüketim ise 28 bin 987 megavatsaatle 08.00'de gerçekleşti.

Günlük bazda dün 827 bin 548 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 827 bin 582 megavatsaat olarak kayda geçti.

Üretimde ilk sırada yüzde 20,3 payla barajlı hidroelektrik santralleri yer aldı. Bunu yüzde 16,4 ile akarsu santralleri ve yüzde 15,3 ile linyit santralleri izledi.

Öte yandan, dün 11 bin 370 megavatsaat elektrik ihracatı, 11 bin 404 megavatsaat elektrik ithalatı yapıldı.

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Günlük elektrik üretim ve tüketim verileri Günlük elektrik üretim ve tüketim verileri Günlük elektrik üretim ve tüketim verileri Günlük elektrik üretim ve tüketim verileri

Türkiye Elektrik İletim AŞ, Türkiye, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Günlük elektrik üretim ve tüketim verileri - Son Dakika


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