Günlük elektrik üretim ve tüketim verileri - Son Dakika
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Günlük elektrik üretim ve tüketim verileri

21.06.2022 10:04
Günlük elektrik üretim ve tüketim verileri

Türkiye'de dün günlük bazda 901 bin 120 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 908 bin 984 megavatsaat oldu.

Türkiye'de dün günlük bazda 901 bin 120 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 908 bin 984 megavatsaat oldu.

Türkiye Elektrik İletim AŞ'nin saat 10.00'daki verilerine göre, dün en yüksek elektrik tüketimi 44 bin 743 megavatsaatle 15.00'te, en düşük tüketim ise 28 bin 461 megavatsaatle 07.00'de gerçekleşti.

Günlük bazda dün 901 bin 120 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 908 bin 984 megavatsaat olarak kayda geçti.

Üretimde ilk sırada yüzde 24,5 ile doğal gaz santralleri yer aldı. Bunu, yüzde 17,7 ile barajlı hidroelektrik santralleri ve yüzde 17 ile ithal kömür santralleri izledi.

Öte yandan, dün 5 bin 631 megavatsaat elektrik ihracatı, 13 bin 495 megavatsaat elektrik ithalatı yapıldı.

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Günlük elektrik üretim ve tüketim verileri Günlük elektrik üretim ve tüketim verileri Günlük elektrik üretim ve tüketim verileri Günlük elektrik üretim ve tüketim verileri Günlük elektrik üretim ve tüketim verileri Günlük elektrik üretim ve tüketim verileri
Kaynak: AA

Türkiye Elektrik İletim AŞ, Türkiye, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Günlük elektrik üretim ve tüketim verileri - Son Dakika

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SON DAKİKA: Günlük elektrik üretim ve tüketim verileri - Son Dakika
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