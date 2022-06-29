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Günlük elektrik üretim ve tüketim verileri

29.06.2022 10:34
Günlük elektrik üretim ve tüketim verileri

Türkiye'de dün günlük bazda 933 bin 776 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 941 bin 35 megavatsaat oldu.

Türkiye'de dün günlük bazda 933 bin 776 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 941 bin 35 megavatsaat oldu.

Türkiye Elektrik İletim AŞ'nin saat 10.00'daki verilerine göre, dün en yüksek elektrik tüketimi 45 bin 73 megavatsaatle 15.00'te, en düşük tüketim ise 30 bin 998 megavatsaatle 07.00'de gerçekleşti.

Günlük bazda dün 933 bin 776 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 941 bin 35 megavatsaat olarak kayda geçti.

Üretimde ilk sırada yüzde 19,5 ile ithal kömür santralleri yer aldı. Bunu, yüzde 18,4 ile doğal gaz santralleri ve yüzde 16,4 ile barajlı hidroelektrik santralleri izledi.

Öte yandan, dün 6 bin 261 megavatsaat elektrik ihracatı, 13 bin 520 megavatsaat elektrik ithalatı yapıldı.

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Günlük elektrik üretim ve tüketim verileri Günlük elektrik üretim ve tüketim verileri Günlük elektrik üretim ve tüketim verileri Günlük elektrik üretim ve tüketim verileri
Kaynak: AA

Türkiye Elektrik İletim AŞ, Türkiye, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Günlük elektrik üretim ve tüketim verileri - Son Dakika

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SON DAKİKA: Günlük elektrik üretim ve tüketim verileri - Son Dakika
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