Günlük elektrik üretim ve tüketim verileri - Son Dakika
Üye Girişi

Günlük elektrik üretim ve tüketim verileri

16.07.2022 10:12
Günlük elektrik üretim ve tüketim verileri

Türkiye'de dün günlük bazda 844 bin 867 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 853 bin 34 megavatsaat oldu.

Türkiye'de dün günlük bazda 844 bin 867 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 853 bin 34 megavatsaat oldu.

Türkiye Elektrik İletim AŞ'nin saat 10.00'daki verilerine göre, dün en yüksek elektrik tüketimi 39 bin 760 megavatsaatle 15.00'te, en düşük tüketim ise 28 bin 636 megavatsaatle 07.00'de gerçekleşti.

Günlük bazda dün 844 bin 867 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 853 bin 34 megavatsaat olarak kayda geçti.

Üretimde ilk sırada yüzde 19,9 ile barajlı hidroelektrik santralleri yer aldı. Bunu, yüzde 19,6 ile ithal kömür santralleri ve 18 ile rüzgar santralleri izledi.

Öte yandan, dün 9 bin 246 megavatsaat elektrik ihracatı, 17 bin 413 megavatsaat elektrik ithalatı yapıldı.

YORUMLAR
500
Günlük elektrik üretim ve tüketim verileri Günlük elektrik üretim ve tüketim verileri Günlük elektrik üretim ve tüketim verileri Günlük elektrik üretim ve tüketim verileri
Kaynak: AA

Türkiye Elektrik İletim AŞ, Türkiye, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Günlük elektrik üretim ve tüketim verileri - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
10:02 Meral Baran Süper Lig'i kimin kazanacağını söyledi! Son iki yılın şampiyonunu bilen astrologtan Fenerbahçe'yi üzecek tahmin
09:58 Cennet Mahallesi'nin Pembe'si dans ederken... 19 yaşındaki Melek Baykal'ı paylaştı
09:17 Galatasaray'ın elinden Okay Yokuşlu da kaçtı! İngiliz ekibiyle anlaştı
09:04 İzmit'te sır olay! Yaşlı kadın evin salonunda çıplak ve ölü halde bulundu
08:42 Fenerbahçe Jorge Jesus ne isterse yapıyor.. Kim Min Jae'nin yerine sambacı geliyor
08:38 Emeklilerin zamlı maaşı yatıyor! Tarih verildi
08:32 Serenay Sarıkaya'dan olay pozlar: Biraz yeşil biraz aşk
20:56 Patnos Belediye Başkanı intihar etmek isteyen genci durdurdu
20:18 Düşmanlara gözdağı! Binlerce vatandaş yeni bir 15 Temmuz yaşanmasın diye Saraçhane Meydanı'na yürüdü
19:48 Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan üniversite mezunlarına KYK mesajı: Gençlerimizi faize kurban etmeyeceğiz
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 16.07.2022 10:29:39. #1.12#
SON DAKİKA: Günlük elektrik üretim ve tüketim verileri - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement