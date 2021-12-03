Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde değer kaybeden 9 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:
|(BIST 100) Değer kaybeden 9 hisse
|Son Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|Hektaş
|13,40
|13,71
|-2,26
|Selçuk Ecza Deposu
|11,45
|11,58
|-1,12
|Türk İlaç Serum
|13,03
|13,15
|-0,91
|Kervan Gıda
|12,97
|13,07
|-0,77
|SASA Polyester
|46,36
|46,50
|-0,30
|Anadolu Grubu Holding
|38,52
|38,62
|-0,26
|Migros Ticaret
|42,64
|42,70
|-0,14
|BİM Mağazalar
|70,05
|70,10
|-0,07
|Vestel
|28,58
|28,60
|-0,07
Kaynak: AA
Son Dakika › Ekonomi › Günün ilk yarısında değer kaybeden hisseler - Son Dakika Ekonomi