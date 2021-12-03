Günün ilk yarısında değer kaybeden hisseler

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde değer kaybeden 9 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:

(BIST 100) Değer kaybeden 9 hisse Son Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Hektaş 13,40 13,71 -2,26 Selçuk Ecza Deposu 11,45 11,58 -1,12 Türk İlaç Serum 13,03 13,15 -0,91 Kervan Gıda 12,97 13,07 -0,77 SASA Polyester 46,36 46,50 -0,30 Anadolu Grubu Holding 38,52 38,62 -0,26 Migros Ticaret 42,64 42,70 -0,14 BİM Mağazalar 70,05 70,10 -0,07 Vestel 28,58 28,60 -0,07 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

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