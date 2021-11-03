Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çok düşen ilk 20 Son Kapanış Önceki Kapanış Değişim (%) Çan2 Termik 12,92 14,35 -9,97 Ziraat GMYO 2,18 2,31 -5,63 Petkim 6,13 6,46 -5,11 Aksa Enerji 6,95 7,31 -4,92 Torunlar GMYO 3,73 3,92 -4,85 Doğan Holding 2,60 2,73 -4,76 Pegasus 77,75 81,60 -4,72 Karsan Otomotiv 3,53 3,68 -4,08 Kardemir (D) 7,17 7,46 -3,89 QUA Granite Hayal Yapı 10,89 11,31 -3,71 Türk İlaç Serum 9,45 9,80 -3,57 Türk Traktör 155,70 161,20 -3,41 Aksa 22,70 23,46 -3,24 İzmir Demir Çelik 2,28 2,35 -2,98 Emlak Konut GMYO 1,97 2,03 -2,96 Teknosa İç ve Dış Ticaret 6,27 6,46 -2,94 SASA Polyester 29,22 30,10 -2,92 Esenboğa Elektrik 27,58 28,40 -2,89 Doğuş Otomotiv 33,48 34,46 -2,84 Hektaş 8,75 9,00 -2,78 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Ekonomi, Son Dakika Kaynak: AA Son Dakika › Ekonomi › Günün ilk yarısında en çok değer kaybeden hisseler - Son Dakika Ekonomi

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