Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:
|(BIST 100) En çok düşen ilk 20
|Son Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|Türk Telekom
|10,51
|10,81
|-2,78
|Sarkuysan
|20,82
|21,40
|-2,71
|Akbank
|7,23
|7,42
|-2,56
|Bera Holding
|11,89
|12,20
|-2,54
|Arçelik
|50,10
|51,20
|-2,15
|İzmir Demir Çelik
|2,75
|2,81
|-2,14
|İskenderun Demir Çelik
|22,92
|23,38
|-1,97
|Esenboğa Elektrik
|30,98
|31,60
|-1,96
|Teknosa İç ve Dış Ticaret
|7,55
|7,70
|-1,95
|Turkcell
|19,90
|20,28
|-1,87
|Halkbank
|5,26
|5,36
|-1,87
|Sabancı Holding
|14,35
|14,62
|-1,85
|Odaş Elektrik
|1,60
|1,63
|-1,84
|Alarko GMYO
|30,18
|30,74
|-1,82
|Karsan Otomotiv
|4,33
|4,41
|-1,81
|İş Bankası (C)
|7,65
|7,79
|-1,80
|Ford Otosan
|258,00
|262,70
|-1,79
|Aksa Enerji
|9,42
|9,59
|-1,77
|Tümosan Motor ve Traktör
|20,26
|20,62
|-1,75
|Vakıflar Bankası
|4,05
|4,12
|-1,70
Kaynak: AA
Son Dakika › Ekonomi › Günün ilk yarısında en çok değer kaybeden hisseler - Son Dakika Ekonomi