Günün ilk yarısında en çok değer kaybeden hisseler

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çok düşen ilk 20 Son Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Türk Telekom 10,51 10,81 -2,78 Sarkuysan 20,82 21,40 -2,71 Akbank 7,23 7,42 -2,56 Bera Holding 11,89 12,20 -2,54 Arçelik 50,10 51,20 -2,15 İzmir Demir Çelik 2,75 2,81 -2,14 İskenderun Demir Çelik 22,92 23,38 -1,97 Esenboğa Elektrik 30,98 31,60 -1,96 Teknosa İç ve Dış Ticaret 7,55 7,70 -1,95 Turkcell 19,90 20,28 -1,87 Halkbank 5,26 5,36 -1,87 Sabancı Holding 14,35 14,62 -1,85 Odaş Elektrik 1,60 1,63 -1,84 Alarko GMYO 30,18 30,74 -1,82 Karsan Otomotiv 4,33 4,41 -1,81 İş Bankası (C) 7,65 7,79 -1,80 Ford Otosan 258,00 262,70 -1,79 Aksa Enerji 9,42 9,59 -1,77 Tümosan Motor ve Traktör 20,26 20,62 -1,75 Vakıflar Bankası 4,05 4,12 -1,70 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Son Dakika

Aşk Mantık İntikam'da bugün: Ayaz Karakoç, Esra ve Ozan'la neden uğraşıyor?

Cumhurbaşkanı'ndan insan hakları günü mesajı: Kadına yönelik şiddetin cezası ağırlaşacak

Orman yakarken suçüstü yakalanmıştı! Isınmak için yaktığını söyledi

İmamoğlu'ndan Bakan Soylu'ya çok ağır sözler: İçişleri bakanlığımız tehlike altındadır

Kayıp Ümmügülsüm bulundu, acı hikayesi ortaya çıktı: 13'ünde evlendi, 14'ünde anne oldu

Oyuncu Dilan Çiçek Deniz, sevgilisinden Boğaz Köprüsü'nün ortasında evlilik teklifi aldı

Tüyler ürperten infaz! Başına çuval geçirilen Afgan, domuz bağıyla öldürüldü

Ünlü oyuncu Pelin Öztekin, Melis Sezen'in sözlerini tiye aldı: Mikrofonu tutuyorum çünkü elimde