Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:
|(BIST 100) En çok yükselen ilk 20
|Son Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|Şok Marketler Ticaret
|12,59
|11,61
|8,44
|Doğuş Otomotiv
|36,94
|34,34
|7,57
|Gözde Girişim
|7,23
|6,99
|3,43
|Esenboğa Elektrik
|29,88
|29,02
|2,96
|Türkiye Sınai Kalkınma Bankası
|1,60
|1,56
|2,56
|Parsan
|32,34
|31,54
|2,54
|Alarko Holding
|10,43
|10,18
|2,46
|Enka İnşaat
|11,37
|11,16
|1,88
|Migros Ticaret
|38,24
|37,58
|1,76
|Biotrend Çevre ve Enerji
|21,10
|20,74
|1,74
|Bim Mağazalar
|66,50
|65,65
|1,29
|Anadolu Efes
|24,40
|24,12
|1,16
|Aksa Enerji
|7,12
|7,05
|0,99
|Kordsa Teknik Tekstil
|27,30
|27,04
|0,96
|İş Yatırım Menkul Değerler
|17,17
|17,02
|0,88
|Ziraat GMYO
|2,32
|2,30
|0,87
|Bera Holding
|9,64
|9,56
|0,84
|Alarko GMYO
|22,98
|22,80
|0,79
|Deva Holding
|24,68
|24,50
|0,73
|Turkcell
|16,78
|16,66
|0,72
Kaynak: AA
Son Dakika › Ekonomi › Günün ilk yarısında en çok değer kazanan hisseler - Son Dakika Ekonomi