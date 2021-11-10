Günün ilk yarısında en çok değer kazanan hisseler

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çok yükselen ilk 20 Son Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Şok Marketler Ticaret 12,59 11,61 8,44 Doğuş Otomotiv 36,94 34,34 7,57 Gözde Girişim 7,23 6,99 3,43 Esenboğa Elektrik 29,88 29,02 2,96 Türkiye Sınai Kalkınma Bankası 1,60 1,56 2,56 Parsan 32,34 31,54 2,54 Alarko Holding 10,43 10,18 2,46 Enka İnşaat 11,37 11,16 1,88 Migros Ticaret 38,24 37,58 1,76 Biotrend Çevre ve Enerji 21,10 20,74 1,74 Bim Mağazalar 66,50 65,65 1,29 Anadolu Efes 24,40 24,12 1,16 Aksa Enerji 7,12 7,05 0,99 Kordsa Teknik Tekstil 27,30 27,04 0,96 İş Yatırım Menkul Değerler 17,17 17,02 0,88 Ziraat GMYO 2,32 2,30 0,87 Bera Holding 9,64 9,56 0,84 Alarko GMYO 22,98 22,80 0,79 Deva Holding 24,68 24,50 0,73 Turkcell 16,78 16,66 0,72 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

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