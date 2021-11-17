Günün ilk yarısında değer kaybeden hisseler

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde değer kaybeden 18 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:

(BIST 100) Değer kaybeden 18 hisse Son Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Sabancı Holding 13,80 14,08 -1,99 Yapı ve Kredi Bankası 3,32 3,37 -1,48 MLP Sağlık 29,12 29,46 -1,15 Bera Holding 10,17 10,27 -0,97 Koç Holding 27,50 27,72 -0,79 ARD Bilişim Teknolojileri 50,30 50,70 -0,79 Garanti BBVA 11,99 12,07 -0,66 Biotrend Çevre ve Enerji 21,00 21,14 -0,66 Aksa Enerji 7,68 7,73 -0,65 İş Yatırım Menkul Değerler 17,89 18,00 -0,61 Aksa 23,70 23,84 -0,59 Vakıflar Bankası 3,79 3,81 -0,52 Erbosan 120,30 120,90 -0,50 Koza Madencilik 18,29 18,38 -0,49 Tofaş Oto Fabrikası 61,75 62,00 -0,40 Halkbank 4,69 4,70 -0,21 Yataş 12,98 12,99 -0,08 Otokar 359,60 359,80 -0,06 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

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