Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde değer kaybeden 18 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:
|(BIST 100) Değer kaybeden 18 hisse
|Son Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|Sabancı Holding
|13,80
|14,08
|-1,99
|Yapı ve Kredi Bankası
|3,32
|3,37
|-1,48
|MLP Sağlık
|29,12
|29,46
|-1,15
|Bera Holding
|10,17
|10,27
|-0,97
|Koç Holding
|27,50
|27,72
|-0,79
|ARD Bilişim Teknolojileri
|50,30
|50,70
|-0,79
|Garanti BBVA
|11,99
|12,07
|-0,66
|Biotrend Çevre ve Enerji
|21,00
|21,14
|-0,66
|Aksa Enerji
|7,68
|7,73
|-0,65
|İş Yatırım Menkul Değerler
|17,89
|18,00
|-0,61
|Aksa
|23,70
|23,84
|-0,59
|Vakıflar Bankası
|3,79
|3,81
|-0,52
|Erbosan
|120,30
|120,90
|-0,50
|Koza Madencilik
|18,29
|18,38
|-0,49
|Tofaş Oto Fabrikası
|61,75
|62,00
|-0,40
|Halkbank
|4,69
|4,70
|-0,21
|Yataş
|12,98
|12,99
|-0,08
|Otokar
|359,60
|359,80
|-0,06
Kaynak: AA
Son Dakika › Ekonomi › Günün ilk yarısında değer kaybeden hisseler - Son Dakika Ekonomi